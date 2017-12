Die Bonner übernehmen die niederländischen Geschäfte des schwedischen Anbieters Tele2 und wollen damit die Marktführer KPN und VodafoneZiggo unter Druck setzen, wie das DAX-Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Telekom zahlt dafür 190 Millionen Euro an die Schweden und wird 75 Prozent an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...