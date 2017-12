Der Verwaltungsrat der Airbus SE (ISIN: NL0000235190) hat eine Reihe von Änderungen des Executive Committee beschlossen,

die eine geordnete Nachfolgeregelung in der Geschäftsleitung von Airbus sicherstellen sollen. Tom Enders (59) hat dem Board mitgeteilt, dass er keine weitere Amtszeit als Chief Executive Officer (CEO) über sein Mandat hinaus, das bis zur Hauptversammlung 2019 (April 2019) läuft, antreten wird.

"Das Privileg, diesem großartigen Unternehmen zu dienen, hat die Verantwortung, eine reibungslose Nachfolge zu unterstützen, wenn die Zeit reif ist. 2019 werde ich insgesamt 14 Jahre lang an der Spitze von Airbus und EADS gedient haben. Es war eine lange und aufregende Reise. Jetzt ist es an der Zeit, einen Führungswechsel einzuleiten. Wir brauchen neue Köpfe für die 2020er Jahre. Ich werde in den kommenden 16 Monaten mit dem Vorstand zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zum nächsten CEO und einer neuen Generation von Führungskräften zu gewährleisten und ich werde unsere Ethik- und Compliance-Programme weiter vorantreiben und stärken ", erklärte Tom Enders.

Fabrice Brégier (56), Chief Operating Officer (COO) von Airbus und President Airbus Commercial Aircraft hat dem ...

