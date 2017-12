S4A Pure Equity Germany schlägt jedes Jahr den DAX

Der Pure Equity Germany des unabhängigen Vermögensverwalters Source for Alpha ist ein echtes Schwergewicht. Seit seiner Auflage schlägt der Aktienfonds jedes Jahr seinen Vergleichsindex, den deutschen Leitindex DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008).

Überrenditen im Fokus

Die Firmenphilosophie von Source for Alpha sagt, dass nur erklärbare Renditen nachhaltig sind. Dafür nutzt das Haus einen zu 100 Prozent wissenschaftlichen Investmentansatz, der eng mit der deutschen und amerikanischen Kapitalmarktforschung zusammenarbeitet. Im Fokus stehen die Quellen von Überrenditen, um einen langfristigen Anlageerfolg zu gewährleisten.

"Ich denke, dass das Geheimnis des Erfolgs in dem systematischen Investmentansatz liegt. Der S4A Pure Equity Germany (WKN: A1W896 / ISIN: DE000A1W8960) folgt wie alle unsere Anlagestrategien bei Source For Alpha einem wissenschaftlich fundierten, regelgebundenen Investmentprozess. Das bedeutet, bei uns entscheidet nicht das Bauchgefühl des Fondsmanagers, sondern wir folgen klaren Anlageregeln bei unserer Portfolioumsetzung. Dieser systematische Prozess schaltet psychologische Restriktionen aus, sodass bei uns keine "Gier" aufkommen kann. Gleichzeitig kann unser Fondsmanagement nicht "in Panik geraten", wenn es an den Aktienmärkten zu Turbulenzen kommt", erklärt Dr. Christian Funke, Vorstand von Source for Alpha und verantwortlicher Fondsmanager für die Aktienfonds, wie der Pure Equity Germany seit seiner Auflage im Jahr 2013 jedes Jahr seinen Vergleichsindex, den DAX, schlagen konnte.

