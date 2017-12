New York (ots/PRNewswire) - WorkFusion kündigte heute an, dass es als eines der AI 100 (https://www.cbinsights.com/research-ai-100) aufgeführt wurde - eine ausgewählte Gruppe von Privatunternehmen, die sich mit bahnbrechender auf künstlicher Intelligenz basierender Technologie befassen. CB Insights CEO und Mitgründer Anand Sanwal veröffentlichte die vollständige Liste der zweiten jährlichen AI 100-Unternehmen auf der A-ha (http://events.cbinsights.com/aha)! (http://events.cbinsights.com/aha)-Konferenz in San Francisco.



"Die diesjährige Liste wurde aus über 1.000 Bewerbungen zusammengestellt und scheint noch eindrucksvoller. Dies sind Unternehmen, die künstliche Intelligenz in Branchen von Wirkstoffentdeckung und Cybersicherheit bis hin zu Robotik und Legal Tech einsetzen. Ich bin froh, dass es CB Insights möglich ist, die Gründer und Unternehmen hervorzuheben, die diese Branchen revolutionieren werden, und freue mich, zu sehen, was sie in 2018 und darüber hinaus bewerkstelligen werden", so CB Insights CEO Anand Sanwal.



"Unsere Mission ist es, Unternehmen zu helfen, digitale operative Exzellenz zu erreichen", erklärte Alex Lyashok, President von WorkFusion, "Unternehmen im Bankwesen, Versicherungsbereich, Gesundheitswesen und anderen datenintensiven Branchen möchten AI zunehmend nutzen, um Kosten zu senken, den Umsatz zu steigern und Kunden besser zu betreuen. Wir sind hocherfreut, ihnen eine integrierte Intelligent Automation-Plattform zu liefern, die Cognitive, RPA, BPM, OCR und alle anderen Funktionen bietet, die WorkFusions Kunden benötigen, um unsere Mission zu ihrer Realität werden zu lassen."



WorkFusion ist das einzige Unternehmen im Bereich robotergesteuerte Prozessautomatisierung (Robotic Process Automation, RPA) bzw. intelligente Automatisierung, das es unter die AI 100 geschafft hat. Unternehmen, die zunächst mit Aufgabenautomatisierung ihre Digitalisierung in Angriff genommen haben, ergänzen dies nun schnell durch AI-gesteuerte kognitive Automatisierung, um die digitale Transformation voranzutreiben. WorkFusions einzigartige Kombination von RPA, kognitiver Automatisierung und Arbeitsorchestrierung verhalf dem Unternehmen in drei Jahren zu einer Wachstumsrate von 770 %, einer rasant wachsenden Liste von Unternehmenskunden auf der ganzen Welt, zur höchsten Anerkennung durch Branchenanalysten und zu einem Spitzenplatz auf Deloittes Technology Fast 500.



Informationen zu CB Insights



Unser Team konstruiert Technologie, die Unternehmen hilft, weniger zu raten und mehr zu gewinnen. Wir aggregieren und analysieren Terabytes von Daten und nutzen maschinelles Lernen, Algorithmen und Datenvisualisierung, um Unternehmen zu helfen, Google-Suchen, Bauchgefühl und Mitarbeiter mit MBA* zu ersetzen, sodass massive strategische Fragen mit Wahrscheinlichkeitsaussagen und nicht durch Halbwissen beantwortet werden. *Wir haben MBAs.



Informationen zu WorkFusion



WorkFusions intelligente Automatisierung ermöglicht Unternehmen ihren Betrieb zu digitalisieren. WorkFusion kombiniert alle RPA und AI-gesteuerte Fähigkeiten, die globale Unternehmen benötigen, um die Digitalisierung zu Automatisierungsprodukten für Unternehmen vorzunehmen, die speziell für Betriebsexperten angefertigt wurden. Das Betriebsteam in datenintensiven Organisationen, wie z. B. globale Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen, Gesundheits- und Versicherungsanbieter sowie BPO-Firmen, nutzen WorkFusion Intelligent Automation, um schlanker, produktiver und agiler zu werden. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu WorkFusion www.workfusion.com.



