H&M will nach starken Umsatzeinbußen von rund 5,1 Milliarden Euro Läden schließen und das Onlinegeschäft weiter ausbauen.

Der Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) will nach überraschenden Umsatzeinbußen Läden schließen und das Onlinegeschäft ausbauen. Das schwedische Unternehmen kündigte am Freitag an, die Verzahnung von stationären mit Onlinehandel beschleunigen zu wollen. Zudem soll das Ladenportfolio ...

