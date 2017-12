Zynismus, Trotz und Angst. Die Palästinenser als große Minderheit in Jerusalem fühlen sich von Donald Trump brüskiert. Sie befürchten, dass ihnen über kurz oder lang der Ausschluss aus der Stadt droht.

Die Fußgänger stapfen durch eine dicke Rußschicht, die von angezündeten Autoreifen übrig geblieben ist. Die Autos umfahren mit Müll verstopfte Schlaglöcher. Andere hupen in einem Stau nahe dem Kontrollpunkt, der von den hohen Zementplatten der israelischen Trennmauer umrahmt wird. Es ist Rushhour in Ras Chamis, einem vernachlässigten Viertel von Jerusalem.

Donald Trumps Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt wird hier mit Zynismus, Trotz und Angst vor einer weiteren Ausgrenzung der Palästinenser aufgenommen. Die Entscheidung des US-Präsidenten sei "bedauerlich, betrüblich und unfair", sagt der 42-jährige Jasser Chatib, der an der Trennmauer zwischen den arabischen Vierteln Jerusalems und dem Rest der Stadt einen Supermarkt betreibt.

Chatib fühlt sich nach eigenen Worten mit der Stadt religiös eng verbunden. Seine Familie lebt seit Generationen hier. "Wir haben kein Leben ohne Jerusalem", sagt er, während er Süßigkeiten an Schulkinder verkauft. "Trump kann sagen, was er will."

Palästinenser machen 37 Prozent der insgesamt 866.000 Einwohner Jerusalems aus. Ihr Anteil stieg von 26 Prozent im Jahr 1967, als Israel den Osten Jerusalems eroberte und die Stadtgrenzen bis ins Westjordanland hinein ausweitete. Die internationale Gemeinschaft betrachtet Ostjerusalem als besetztes Gebiet und macht das Schicksal der Stadt von Verhandlungen mit den Palästinensern abhängig, die den Ostteil als Hauptstadt eines Staates Palästina beanspruchen.

Trump betonte zwar, er wolle sich über die Grenzen der israelischen Hoheit in der Stadt nicht äußern. Doch er erwähnte mit keinem Wort die große palästinensische Bevölkerung, deren Anteil Berechnungen zufolge bis zum Jahr 2040 auf 44 Prozent steigen könnte.

Und obwohl Israel die Stadt als geeint darstellt, herrschen gewaltige Unterschiede zwischen arabischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...