FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag faktisch unverändert in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stagnierte in der Nähe seines Vortagesstands von 163,50 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,29 Prozent.

Am Freitag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Anleihemarkt für Bewegung sorgen könnten. Im Euroraum werden Außenhandelsdaten erwartet. In den USA stehen Zahlen aus der Industrie im Mittelpunkt. In der Eurozone äußern sich zudem einige Notenbanker./bgf/tos/zb

ISIN DE0009652644

AXC0090 2017-12-15/09:10