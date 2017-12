Düsseldorf - Ein starkes zyklisches Momentum und die signifikante Reduzierung der Output-Lücke in der Eurozone stärken die EZB in ihrer Überzeugung, dass sich die Inflation der Zielmarke von "unter, aber nahe 2%" annähert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die neuen Prognosen der Notenbank würden für das kommende Jahr ein BIP-Plus von 2,3% voraussehen (bisher: 1,8%). 2019 solle der Zuwachs demnach bei 1,9% (bisher: 1,7%) und 2020 bei 1,7% liegen. Die Inflationsprognose sei für 2018 um 0,2 Prozentpunkte auf 1,4% nach oben revidiert worden. 2019 rechne man weiterhin mit einer durchschnittlichen Teuerungsrate von 1,5%. Bei der erstmals vorgestellten Vorhersage für 2020 gehe man von einem Preisanstieg um 1,7% aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...