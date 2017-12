Hamburg - In der letzten Wochenbarometerausgabe für 2017 präsentieren sich die Anleihespreads von ihrer besten Seite: Auf breiter Front nahe der Jahrestiefststände, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Diesen Schwung aus 2017 würden die europäischen Kreditmärkte ins neue Jahr mitnehmen. Es scheine, als gäbe es wenig, das die gute Stimmung an den Märkten aus der Bahn werfen könnte. Die Analysten hätten jedoch schon mehrfach darauf hingewiesen, dass ein Umschwung schnell und folgenschwer erfolgen könne. Anleger sollten vor diesem Hintergrund insbesondere folgende Themen näher beobachten:

Den vollständigen Artikel lesen ...