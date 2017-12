Frankfurt - Die Europäische Zentralbank hat sowohl die Geldpolitik als auch die Forward Guidance nicht verändert, die Inflations- und Wachstumsprognosen für die Jahre 2018 und 2019 per saldo aber erhöht, so die Analysten der Helaba.Insgesamt hätten sich die Verluste am Rentenmarkt aber in Grenzen gehalten. Heute würden die Analysten zudem nicht mit weiteren Impulsen rechnen, auch nicht vonseiten der Datenveröffentlichungen in den USA. Auf technischer Seite gelte es, das eingetrübte Indikatorenbild und den noch intakten Aufwärtstrend (seit Oktober) gleichermaßen im Blick zu behalten. Es erscheine ratsam, den nächsten Richtungsimpuls abzuwarten. Die Trading-Range liege zwischen 162,80 und 163,67.

