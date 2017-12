FRANKFURT (Dow Jones)--Schwächer zeigen sich die DAX-Futures am Freitag. Im Fokus steht der große Verfalltag an den europäischen Terminbörsen. Im DAX-Kontrakt wird bereits seit dem Vortag kräftig vom Dezember- in den neuen März-Kontrakt gerollt. "Der Fall durch die 13.000er-Marke ist nur noch eine Frage der Zeit", sagt ein Händler. Die Charttechnik sei extrem schlecht. Der FDAX habe am Vortag nach der EZB-Sitzung eine kurze Kursspitze produziert, mit der das Aufwärts-Gap von vor einer Woche geschlossen worden sei.

"Das ist sehr negativ, denn es bestätigt noch einmal, dass der Gesamtmarkt nach unten durchgebrochen ist", so der Händler. Die Erholung von vor einer Woche entpuppe sich als Bullenfalle. Er rechnet zunächst mit einem Fall in Richtung 12.900 bis zum Jahresende. Der März-Kontrakt verliert nach seinem Absturz am Vorabend weitere 11,5 auf 13.012,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.054 und das Tief bei 13.011,5 Zählern. Umgesetzt wurden rund 3.000 Kontrakte.

December 15, 2017 02:42 ET (07:42 GMT)

