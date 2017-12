Arbon (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100052526 heruntergeladen

werden -



Arbon, 15. Dezember 2017 - Die Arbonia AG trennt sich von der

Business Unit Profilsysteme und verkauft die Forster Profilsysteme AG

mit sämtlichen Tochtergesellschaften an das belgische

Familienunternehmen Reynaers Group. Unter dem Dach des europaweit

führenden Spezialisten für Aluminium-Systemlösungen für die

Bauindustrie kann sich Forster Profilsysteme noch gezielter

entwickeln. Arbonia fokussiert sich somit weiter auf ihre drei

Kernbereiche Gebäudetechnik, Fenster und Türen.



Mit dem Verkauf übergibt Arbonia die Forster Profilsysteme, mit

allen ihren Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland,

Österreich und Grossbritannien sowie der italienischen Bloxer Ronchi

srl, in eine gesicherte Zukunft. Die Reynaers Group verfügt über

ausgezeichnete Kenntnisse und Erfahrung im internationalen Markt für

spezialisierte Aluminium-Systemlösungen. Das Unternehmen beschäftigt

rund 2000 Mitarbeitende in mehr als 40 Ländern weltweit und

exportiert in über 70 Länder.



Die Reynaers Group erweitert mit dieser Akquisition ihr eigenes

Produktportfolio an Aluminium-Systemlösungen um Stahl- und

Edelstahlprofile und profitiert dabei von der starken Marke und

Marktpräsenz von Forster Profilsysteme in der Schweiz und in

Deutschland. Forster Profilsysteme wiederum kann vom Know-How von

Reynaers im europäischen Markt profitieren.



Reynaers wird Forster Profilsysteme als eigenständige

Geschäftseinheit mit eigenem Managementteam in ihre

Unternehmensgruppe integrieren, die Produktion der Stahl- und

Edelstahlprofile wie bis anhin in der Schweiz aufrechterhalten und

Forster Profilsysteme als unabhängige Marke beibehalten. Die

Arbeitsverhältnisse der rund 210 Mitarbeitenden werden übernommen.



Die Arbonia als bisherige Eigentümerin kann mit dieser Transaktion

das Geschäft mit Profilsystemen in eine gesicherte Zukunft

überführen. Dieser grossen Verantwortung war sich die Arbonia

insbesondere deshalb bewusst, da Forster Profilsysteme der Ursprung

der Unternehmung im Gründungsjahr 1874 war.



Die Division Türen der Arbonia fokussiert sich somit

ausschliesslich auf das Geschäft mit Innentüren.



Über den Kaufpreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen

vereinbart. Der Verkaufserlös wird zur weiteren Verringerung der

Nettoverschuldung eingesetzt. Wir erwarten den Vollzug im Januar

2018.



Diese Mitteilung und weitere Informationen zur Arbonia finden Sie

auf unserer Website www.arbonia.com.



Originaltext: Arbonia AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100052526

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100052526.rss2

ISIN: CH0110240600



Kontakt:

Alexander von Witzleben

Verwaltungsratspräsident und CEO



Fabienne Zürcher

Leiterin Corporate Communications

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com