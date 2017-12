Der DAX ist wiederholt am gestrigen Tag kaum von der Stelle gekommen. Die EZB hat wie erwartet nicht an den Leitzinssätzen geschraubt und belässt das Zinsniveau vorerst bei null Prozent. Erst wenn das Anleihenkaufprogramm für beendet erklärt und ausreichend in der Ferne liegt, könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...