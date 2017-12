Lehmann & Voss, Hamburg, berichtet von thermoplastischen Compounds auf der Basis von Polyamid, die durch Bestrahlung vernetzbar sind. Diese Produkte "zeichnen sich durch erhöhte Temperaturbeständigkeit und Dauergebrauchstemperatur aus. In Verbindung mit Verstärkungsstoffen und Additiven sind hochfeste und tribologisch verbesserte Compounds realisierbar, die höhere Materialfestigkeiten unter Wärmeeinfluss und eine längere Nutzungsdauer von Bauteilen" ermöglichen. Auch Nylon Polymers, Buchholz i.d.N., spricht "vernetzbare PA- und PBT-Compounds zur Substitution von Hochleistungs-Thermoplasten" an. Diese Compounds werden "nach Kundenanforderung vernetzbar ausgerüstet"

Auf der Basis des hochtemperaturbeständigen Polymers PEKK bietet Lehmann & Voss "neue Werkstoffe mit außergewöhnlichen tribologischen und thermischen Eigenschaften an. Das Verschleiß- und Reibverhalten dieser Compounds zeigt einen niedrigen und besonders gleichmäßigen Verlauf bis 165 °C im Vergleich zu anderen Hochtemperaturpolymeren. Weiterhin weist das Material eine erhöhte Wärmeformbeständigkeit auf."

Gewichtsreduzierung ohne Festigkeitsverlust

Neben der Festigkeitssteigerung ist bei der Werkstoffentwicklung die Gewichtsreduzierung ein wichtiges Ziel. Dies dient der "Schonung von Ressourcen", wie Lehmann & Voss darstellt, und "ist ein elementarer Bestandteil bei der heutigen Auslegung und Dimensionierung von technischen Bauteilen in vielen Industrien", wie vor allem der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Weiter führt Lehmann & Voss aus, dass "Polyamide mit Verstärkungsstoffen, wie Glasfasern, Kohlenstofffasern und Mineralien gerade in der Automobilindustrie immer mehr an Bedeutung gewinnen." Mit einem Treibmittelsystem des Unternehmens "gelingt es nun, das Gewicht dieser Materialien um bis zu 30 Prozent zu reduzieren und gleichzeitig den Verlust an mechanischen Eigenschaften gering zu halten. So ergibt sich zum Beispiel in die Biegebeanspruchung von mit diesem System geschäumten Bauteilen ein Performancefaktor im Bereich von 1 bis 1,3. Somit ist die Veränderung der Biegefestigkeit kleiner als die Gewichtsreduzierung. Dieses speziell auf Polyamide abgestimmte endotherme Treibmittelsystem ermöglicht, neben der Gewichtsreduzierung, die Vermeidung von Einfallstellen und Schrumpflunkern. Delaminierungen in mechanisch hoch beanspruchten Bauteilen, die bei der Zugabe von Masterbatch auf Basis von Polyethylen oder Universalträger entstehen können, werden durch die Verwendung eines speziellen Polyamids als Trägersystem verringert beziehungsweise verhindert."

Marktübersicht Rohstoff-Distributoren

Diese Marktübersicht enthält das Angebot der Rohstoff-Distributoren aufgeschlüsselt nach Werkstoff (gefüllte und ungefüllte Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere), Dienstleistungen und Lieferart der Werkstoffe (Pulver, Granulat) und Packgröße (Sack, Bigbag, Oktabin oder Silo). Ebenso enthalten sind Angaben zur Gewährleistung oder möglichen Prüfzertifikaten.

Marktübersicht anzeigen

Zuschlagstoffe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...