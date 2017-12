DAX-Analyse am Morgen: Der nächste Dämpfer

Am Vormittag war es ein starker Euro, am Nachmittag dann eher ein Mangel an Kursfantasie, die den DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) am gestrigen Donnerstag ins Minus drückten. Zwischenzeitlich hatte sich der Index zwar noch bis auf 13.159 Punkte schrauben können, unter dem Strich reichte das Momentum aber nicht aus, um die hartnäckige Hürde bei 13.200 zu überbieten oder die wichtige Unterstützung bei 13.095 auf Schlusskursbasis zu verteidigen. Vor dem heutigen Freitag hat sich die Stimmung dadurch (wieder einmal) etwas eingetrübt:

