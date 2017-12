The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT YEBH XEUB DE000A2DAR24 KFW 15.01.2024 0,125% AGEN BON EUR Y

CT KW43 XEUB DE000A2DAR40 KFW 15.06.2037 1,125% AGEN BON EUR Y

CT KW0J XEUB DE000A2DAR65 KFW 22.02.2027 0,625% AGEN BON EUR Y

CT YEBJ XEUB DE000A2DAR99 KFW 29.04.2019 AGEN BON EUR Y

CT YEB5 XEUB DE000A2GSE59 KFW 15.09.2032 1,125% AGEN BON EUR Y

CT YEBN XEUB DE000A2GSFA2 KFW 15.09.2027 0,5% AGEN BON EUR Y

CT ZZ03 XEUB DE000CZ40JR9 COMCOV 25.06.2018 1% AGEN BON EUR Y

CT ZZM5 XEUB DE000CZ40KA3 COMCOV 05.02.2019 1% AGEN BON EUR Y

CT EA4B XEUB DE000EAA05T6 ERSTAB 12.06.2020 AGEN BON EUR Y

CT EA4A XEUB DE000EAA0TH7 ERSTAB 07.12.2018 AGEN BON EUR Y

CT EA4J XEUB DE000EAA0TM7 ERSTAB 07.06.2019 AGEN BON EUR Y

CT HLQ4 XEUB DE000HLB5HR3 HELABA 16.12.2020 0,04% AGEN BON EUR Y

CT NW6B XEUB DE000NRW23V4 LAND NRW 16.05.2022 1,375% AGEN BON EUR Y

CT WL20 XEUB DE000NWB0329 NRWBK 27.01.2020 3,875% AGEN BON EUR Y

CT WL1U XEUB DE000NWB0451 NRWBK 29.04.2019 4,25% AGEN BON EUR Y

CT WL1S XEUB DE000NWB0519 NRWBK 16.09.2022 2% AGEN BON EUR Y

CT WL1M XEUB DE000NWB0535 NRWBK 22.10.2018 1,25% AGEN BON EUR Y

CT WL1A XEUB DE000NWB0584 NRWBK 11.05.2026 0,5% AGEN BON EUR Y

CT WL27 XEUB DE000NWB0618 NRWBK 16.05.2024 0,25% AGEN BON EUR Y

CT WL11 XEUB DE000NWB0AD8 NRWBK 17.11.2026 0,375% AGEN BON EUR Y

CT XEUB DE000NWB0AE6 NRWBK 13.09.2027 0,5% AGEN BON EUR Y

CT ZYQB XEUB ES0378641023 FADE 17.03.2021 5,9% AGEN BON EUR Y

CT ZYQC XEUB ES0378641031 FADE 17.09.2018 5,6% AGEN BON EUR Y

CT 99E4 XEUB EU000A1G0D05 EFSF 05.09.2040 1,45% AGEN BON EUR Y