The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT YEBG XEUB DE000A168Y55 KFW 09.03.2026 0,375% AGEN BON EUR Y

CT KW4A XEUB DE000A1CR4S5 KFW 20.01.2020 3,625% AGEN BON EUR Y

CT YEB8 XEUB DE000A1EWEJ5 KFW 18.01.2021 3,375% AGEN BON EUR Y

CT KW0C XEUB DE000A1H36X9 KFW 15.06.2018 3,125% AGEN BON EUR Y

CT KW5K XEUB DE000A1K0UA9 KFW 16.08.2019 2,625% AGEN BON EUR Y

CT KW48 XEUB DE000A1K0UG6 KFW 17.01.2022 2,5% AGEN BON EUR Y

CT KW0E XEUB DE000A1MBB62 KFW 20.03.2019 1,875% AGEN BON EUR Y

CT 5F5V XEUB DE000A1MLVD8 FMSW 09.05.2019 1,875% AGEN BON EUR Y

CT KW6U XEUB DE000A1R0709 KFW 11.06.2024 1,5% AGEN BON EUR Y

CT YEB2 XEUB DE000A1R07S9 KFW 15.08.2023 2,125% AGEN BON EUR Y

CT KW6M XEUB DE000A1R07T7 KFW 16.10.2018 1,125% AGEN BON EUR Y

CT KW6Q XEUB DE000A1R07V3 KFW 15.01.2021 1,625% AGEN BON EUR Y

CT KW6R XEUB DE000A1R07W1 KFW 12.02.2018 0,625% AGEN BON EUR Y

CT KW6S XEUB DE000A1R07X9 KFW 18.03.2019 0,875% AGEN BON EUR Y

CT KW6G XEUB DE000A1RET23 KFW 17.10.2019 1,25% AGEN BON EUR Y

CT KW6H XEUB DE000A1RET49 KFW 15.01.2020 1,125% AGEN BON EUR Y

CT KW6L XEUB DE000A1RET80 KFW 25.06.2018 0,875% AGEN BON EUR Y

CT 5F5X XEUB DE000A1REUB8 FMSW 15.01.2020 1,375% AGEN BON EUR Y

CT LBFN XEUB DE000A1X27Y3 LBBWFOE 19.11.2018 1% AGEN BON EUR Y

CT KW46 XEUB DE000A2AARZ5 KFW 30.06.2021 AGEN BON EUR Y

CT KW47 XEUB DE000A2BPB50 KFW 15.09.2023 AGEN BON EUR Y

CT 5F54 XEUB DE000A2DAC39 FMSW 18.09.2020 AGEN BON EUR Y

CT HHSA XEUB DE000A2DAHX5 HSHF 09.06.2025 0,5% AGEN BON EUR Y

CT KW0D XEUB DE000A2DAJ57 KFW 04.10.2024 0,125% AGEN BON EUR Y