FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.12.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
TOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1
IDC2 XFRA US4489475073 IDT CORP. B NEW DL-,01
FFEA XFRA ES0134950F36 FAES FARMA INH. EO-,10
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
TOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1
IDC2 XFRA US4489475073 IDT CORP. B NEW DL-,01
FFEA XFRA ES0134950F36 FAES FARMA INH. EO-,10