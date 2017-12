FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1

IDC2 XFRA US4489475073 IDT CORP. B NEW DL-,01

FFEA XFRA ES0134950F36 FAES FARMA INH. EO-,10