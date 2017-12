The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT R0AA XEUB AT000B066345 RAIF LB VORARL 23.02.2021 AGEN BON EUR Y

CT R04A XEUB AT000B092622 RF LB STEIERMARK 20.01.2023 0, AGEN BON EUR Y

CT KW66 XEUB DE0002760980 KFW 04.07.2021 3,5% AGEN BON EUR Y

CT KW5F XEUB DE000A0L1CY5 KFW 21.01.2019 3,875% AGEN BON EUR Y

CT KW5L XEUB DE000A0PM5F0 KFW 04.01.2023 4,625% AGEN BON EUR Y

CT KW5P XEUB DE000A0SLD89 KFW 04.07.2018 4,375% AGEN BON EUR Y

CT BY2C XEUB DE000A0Z1TZ0 BYLABO 09.02.2022 2,5% AGEN BON EUR Y

CT BY2D XEUB DE000A0Z1UA1 BYLABO 24.04.2024 1,75% AGEN BON EUR Y

CT BY2F XEUB DE000A0Z1UM6 BYLABO 23.11.2026 0,625% AGEN BON EUR Y

CT 5F50 XEUB DE000A11QBN9 FMSW 14.03.2019 0,75% AGEN BON EUR Y

CT LBFA XEUB DE000A11QKV3 LBBWFOE 25.11.2019 0,25% AGEN BON EUR Y

CT KW0G XEUB DE000A11QTD2 KFW 15.01.2025 0,625% AGEN BON EUR Y

CT KW6Y XEUB DE000A11QTF7 KFW 23.04.2030 0,375% AGEN BON EUR Y

CT KW0H XEUB DE000A11QTG5 KFW 04.07.2022 0,625% AGEN BON EUR Y

CT KW6F XEUB DE000A11QTK7 KFW 31.07.2035 1,375% AGEN BON EUR Y

CT 5F58 XEUB DE000A12T5X5 FMSW 16.04.2020 0,125% AGEN BON EUR Y

CT LBFG XEUB DE000A13R9G3 LBBWFOE 05.11.2020 0,125% AGEN BON EUR Y

CT LBFJ XEUB DE000A13R9J7 LBBWFOE 09.11.2021 0,05% AGEN BON EUR Y

CT LBFL XEUB DE000A13R9M1 LBBWFOE 13.04.2026 0,375% AGEN BON EUR Y

CT 5F5G XEUB DE000A161K82 FMSW 06.07.2021 0,05% AGEN BON EUR Y

CT KW6J XEUB DE000A168Y06 KFW 01.06.2020 0,125% AGEN BON EUR Y

CT KW5Y XEUB DE000A168Y14 KFW 07.12.2018 AGEN BON EUR Y

CT YEBF XEUB DE000A168Y22 KFW 15.03.2023 0,375% AGEN BON EUR Y

CT YEB3 XEUB DE000A168Y48 KFW 04.07.2036 1,25% AGEN BON EUR Y