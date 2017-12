Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank erhöht deutsche Wachstumsprognosen kräftig

Die Deutsche Bundesbank hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland kräftig angehoben. Wie aus ihrer aktuellen gesamtwirtschaftlichen Prognose hervorgeht, rechnet die Bundesbank für 2017 nun mit einem kalenderbereinigten Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,6 Prozent. Im Juni hatte sie 1,9 Prozent Wachstum vorausgesagt. Die Prognose für 2018 wurde auf 2,5 (zuvor: 1,7) Prozent angehoben und die für 2019 auf 1,7 (1,6) Prozent. Für 2020 erwartet die Bundesbank 1,5 Prozent Wachstum.

Tankan-Index steigt auf Elfjahreshoch

Die Stimmung der großen japanischen Industriekonzerne ist derzeit so gut wie seit elf Jahren nicht. Der von der Notenbank ermittelte Tankan-Index erreichte im laufenden Quartal einen Wert von 25. Das ist der höchste Wert seit Dezember 2006. Im Vorquartal hatte der Index noch bei 22 notiert. Die Industriekonzerne Japans profitieren von einer soliden Gewinnentwicklung, dem Wachstum der Weltwirtschaft und auch der seit sieben Quartalen wachsenden Binnenkonjunktur. Mit dem Indexwert von 25 übertraf der Tankan die Erwartungen der Volkswirte, die im Schnitt nur mit einem Plus von 24 gerechnet hatten.

Harper glaubt nicht an schnelles Lohnwachstum in Australien

Ein Mitglied der australischen Notenbank glaubt nicht mehr daran, dass der Rückgang der Arbeitslosigkeit auf 5 Prozent die Teuerung Down Under sofort anheizen wird. Die internationale Erfahrung zeige, dass selbst bei Vollbeschäftigung - wie in den USA - der Inflationsdruck gering bleibe, sagte der Volkswirt Ian Harper, der auch dem zinsgebenden Ausschuss der Reserve Bank of Australia (RBA) angehört. Harper sprach dabei in einem Interview mit dem Wall Street Journal nur für sich und nicht für die australische Notenbank.

Mexikanische Zentralbank erhöht Leitzins

Die mexikanische Notenbank ist nach einer sechsmonatigen Pause erneut tätig geworden und hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 7,25 Prozent erhöht. Ein Ratsmitglied habe sogar für eine Erhöhung um 50 Basispunkte gestimmt, teilte die Zentralbank mit. Damit erreichte der Leitzins das höchste Niveau seit Februar 2009.

May zufrieden mit Brexit-Gesprächen auf Brüsseler Gipfel

Die britische Premierministerin Theresa May hat sich zuversichtlich über den Fortgang der Brexit-Verhandlungen mit der EU gezeigt. Mit den EU-Partnern habe sie auf dem Brüsseler Gipfel eine "sehr gute Diskussion" gehabt, sagte May in der Nacht zu Freitag nach dem Ende der Beratungen. Sie freue sich auf die Verhandlungen über die weitere Zusammenarbeit.

Streit über Flüchtlingsquoten spaltet EU-Mitglieder

Im Streit um Aufnahmequoten für Flüchtlinge bleiben die Fronten in der EU verhärtet. Die Beratungen der Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel in Brüssel ließen die Spaltung abermals klar zutage treten: Auf der einen Seite standen mehrere osteuropäische Länder, die sich weiter der Aufnahme von Flüchtlingen verweigern. Auf der anderen Seite standen die restlichen EU-Staaten, die auf der Umsetzung des Mehrheitsbeschlusses beharren.

Polen erwartet wegen Streit um Justizreform neues Verfahren der EU

Wegen ihrer umstrittenen Justizreform erwartet die polnische Regierung, dass die EU-Kommission kommende Woche ihre Gangart deutlich verschärft. Er rechne damit, dass die Behörde "wahrscheinlich" am Mittwoch ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrages einleiten werde, sagte Polens neuer Regierungschef Mateusz Morawiecki in Brüssel. Dies wäre eine Premiere im Verhältnis zu einem Mitgliedstaat. Das Verfahren kann theoretisch bis zum Entzug von Stimmrechten in der EU führen.

EU-Gipfel für Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland

Der EU-Gipfel hat grünes Licht für eine weitere Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise gegeben. Die EU habe die Frage "geeint" entschieden, teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Diplomaten zufolge sollen die Strafmaßnahmen weitere sechs Monate bis Ende Juli kommenden Jahres in Kraft bleiben.

Kreml: Putin und Trump sprechen in Telefonat über Nordkorea

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein US-Kollege Donald Trump haben miteinander telefoniert. In dem Gespräch sei es um "die Situation in mehreren Konfliktzonen" gegangen, insbesondere um "die Regelung des Atomproblems auf der koreanischen Halbinsel", teilte der Kreml in der Nacht zum Freitag mit. Die Initiative für das Telefonat sei von den USA ausgegangen.

Gewaltsamer Tod von Einheitsbefürworter erschüttert Katalonien vor Wahl

Kurz vor den Wahlen in Katalonien hat der gewaltsame Tod eines Einheitsbefürworters die Region erschüttert. Der 55-jährige Victor Lainez wurde vergangene Woche in einer Kneipe in der spanischen Stadt Zaragoza als Faschist beschimpft, wie Zeugen berichteten. Als Lainez die Bar verließ, soll der mutmaßliche Täter den Katalanen von hinten mit einer Eisenstange erschlagen haben.

Achte Syrien-Gesprächsrunde endet mit Schuldzuweisungen

Auch die achte Runde der Genfer Syrien-Gespräche ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die syrische Regierungsdelegation und UN-Vermittler Staffan de Mistura gaben sich gegenseitig die Schuld für das abermalige Scheitern. De Mistura warf der syrischen Delegation vor, nur am Thema Terrorismus interessiert zu sein. Syriens Verhandlungsführer Baschar al-Dschaafari beschuldigte de Mistura, seine Position als Vermittler untergraben zu haben. Der UN-Vermittler hatte sich für Neuwahlen in Syrien ausgesprochen.

Schwere Zusammenstöße bei Protesten gegen Rentenreform in Argentinien

Bei Protesten gegen eine geplante Rentenreform ist es in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Polizisten feuerten vor dem Parlament mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen auf Demonstranten, die mit Steinen warfen und Barrikaden aus Müll anzündeten. Tausende Menschen nahmen an dem von Gewerkschaften organisierten Protest teil.

Indonesien Exporte Nov 15,28 Mrd USD

Indonesien Importe Nov 15,15 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Nov Überschuss 130 Mio USD (PROG Überschuss 1,10 Mrd USD)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.