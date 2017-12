The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT DMC2 XEUB FR0013019510 CAFFIL 26.01.2023 0,625% FCOV BON EUR Y

CT OF3R XEUB FR0013031614 CFF 29.10.2020 0,375% FCOV BON EUR Y

CT 2SGZ XEUB FR0013058930 SOGCOV 27.11.2023 0,75% FCOV BON EUR Y

CT 4CMC XEUB FR0013065117 CMCI 07.04.2026 0,875% FCOV BON EUR Y

CT 0CCP XEUB FR0013066743 ACACB 11.09.2023 0,625% FCOV BON EUR Y

CT DMC4 XEUB FR0013088424 CAFFIL 13.04.2022 0,5% FCOV BON EUR Y

CT DMC3 XEUB FR0013088432 CAFFIL 13.01.2031 1,5% FCOV BON EUR Y

CT LB8B XEUB FR0013090578 BANQUE POST HOME 18.01.2023 0, FCOV BON EUR Y

CT 2SG0 XEUB FR0013094869 SOGCOV 20.01.2023 0,5% FCOV BON EUR Y

CT 0CCQ XEUB FR0013105863 ACACB 28.08.2020 0,125% FCOV BON EUR Y

CT BN6G XEUB FR0013106622 BNPPCB 02.09.2021 0,25% FCOV BON EUR Y

CT OF3T XEUB FR0013106630 CFF 02.02.2026 1% FCOV BON EUR Y

CT BPPL XEUB FR0013111903 BPCECB 10.02.2023 0,375% FCOV BON EUR Y

CT 4CMD XEUB FR0013113453 CMCI 12.09.2022 0,375% FCOV BON EUR Y

CT 2SG1 XEUB FR0013135233 SOGCOV 15.03.2021 FCOV BON EUR Y

CT OF3U XEUB FR0013135282 CFF 16.03.2022 0,25% FCOV BON EUR Y

CT A40C XEUB FR0013141058 AXABE 23.03.2023 0,375% FCOV BON EUR Y

CT 0CCR XEUB FR0013141066 ACACB 24.03.2023 0,375% FCOV BON EUR Y

CT 0CCS XEUB FR0013141074 ACACB 24.03.2031 1,25% FCOV BON EUR Y

CT DMC5 XEUB FR0013150257 CAFFIL 13.04.2026 0,625% FCOV BON EUR Y

CT OF3Y XEUB FR0013160959 CFF 29.04.2031 1,2% FCOV BON EUR Y

CT OF3V XEUB FR0013162302 CFF 04.09.2024 0,5% FCOV BON EUR Y

CT DMC6 XEUB FR0013184181 CAFFIL 23.06.2025 0,375% FCOV BON EUR Y

CT 2SGA XEUB FR0013184231 SOGCOV 24.06.2031 1,15% FCOV BON EUR Y