The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 2SGN XEUB FR0012697894 SOGCOV 27.02.2029 0,59% FCOV BON EUR Y

CT 2SGR XEUB FR0012697902 SOGCOV 27.05.2024 0,29% FCOV BON EUR Y

CT 2SGM XEUB FR0012697910 SOGCOV 28.07.2026 0,36% FCOV BON EUR Y

CT 2SGL XEUB FR0012697928 SOGCOV 28.07.2025 0,36% FCOV BON EUR Y

CT 2SGU XEUB FR0012697936 SOGCOV 26.08.2026 0,43% FCOV BON EUR Y

CT 2SGQ XEUB FR0012697944 SOGCOV 26.08.2026 0,43% FCOV BON EUR Y

CT 2SGT XEUB FR0012697951 SOGCOV 27.09.2027 0,5% FCOV BON EUR Y

CT 2SGP XEUB FR0012697969 SOGCOV 27.09.2027 0,5% FCOV BON EUR Y

CT 2SGS XEUB FR0012697977 SOGCOV 26.10.2028 0,57% FCOV BON EUR Y

CT 2SGV XEUB FR0012697985 SOGCOV 26.10.2028 0,57% FCOV BON EUR Y

CT 2SGJ XEUB FR0012698009 SOGCOV 01.08.2021 0,1% FCOV BON EUR Y

CT BN6K XEUB FR0012716371 BNPPCB 07.05.2025 0,375% FCOV BON EUR Y

CT OF3B XEUB FR0012790319 CFF 18.06.2018 0,125% FCOV BON EUR Y

CT OF37 XEUB FR0012801512 CFF 24.06.2025 1,125% FCOV BON EUR Y

CT 2SGW XEUB FR0012843118 SOGCOV 17.07.2030 1,85% FCOV BON EUR Y

CT 2SGX XEUB FR0012843126 SOGCOV 17.07.2018 0,175% FCOV BON EUR Y

CT DMCV XEUB FR0012857548 CAFFIL 17.07.2018 0,1% FCOV BON EUR Y

CT BPPK XEUB FR0012870061 BPCECB 28.07.2020 0,375% FCOV BON EUR Y

CT 6S0E XEUB FR0012881878 SOCSCF 05.08.2033 1,587% FCOV BON EUR Y

CT 0CCH XEUB FR0012936656 ACACB 21.10.2021 0,375% FCOV BON EUR Y

CT OF3K XEUB FR0012938959 CFF 10.02.2023 0,625% FCOV BON EUR Y

CT DMCM XEUB FR0012939882 CAFFIL 09.09.2025 1,125% FCOV BON EUR Y

CT 2SGY XEUB FR0012951960 SOGCOV 21.09.2022 0,5% FCOV BON EUR Y

CT CRYE XEUB FR0012970713 CMAH 30.09.2022 0,625% FCOV BON EUR Y