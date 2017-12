The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT DMCZ XEUB FR0011686401 CAFFIL 17.01.2024 2,375% FCOV BON EUR Y

CT BPPE XEUB FR0011711845 BPCECB 30.01.2020 1,5% FCOV BON EUR Y

CT BN6F XEUB FR0011757434 BNPPCB 25.02.2019 1% FCOV BON EUR Y

CT OF3D XEUB FR0011780832 CFF 11.03.2019 1,125% FCOV BON EUR Y

CT 2SGG XEUB FR0011859495 SOGCOV 29.04.2024 2% FCOV BON EUR Y

CT OF3E XEUB FR0011885722 CFF 07.05.2024 2% FCOV BON EUR Y

CT 4CMA XEUB FR0011991306 CMCI 19.06.2024 1,75% FCOV BON EUR Y

CT BPPF XEUB FR0011993518 BPCECB 27.06.2024 1,75% FCOV BON EUR Y

CT DMCH XEUB FR0012159507 CAFFIL 16.09.2019 0,375% FCOV BON EUR Y

CT OF3G XEUB FR0012159820 CFF 17.09.2019 0,375% FCOV BON EUR Y

CT OF3L XEUB FR0012299394 CFF 12.11.2021 0,625% FCOV BON EUR Y

CT BN6P XEUB FR0012300754 BNPPCB 14.11.2024 0,875% FCOV BON EUR Y

CT BPPG XEUB FR0012326841 BPCECB 24.02.2025 1% FCOV BON EUR Y

CT 0CCC XEUB FR0012332450 ACACB 28.11.2022 0,625% FCOV BON EUR Y

CT BN6C XEUB FR0012383883 BNPPCB 20.02.2023 0,741% FCOV BON EUR Y

CT OF3J XEUB FR0012447696 CFF 21.01.2025 0,75% FCOV BON EUR Y

CT 4CMM XEUB FR0012452217 CMCI 21.01.2022 0,5% FCOV BON EUR Y

CT DMC0 XEUB FR0012467942 CAFFIL 22.01.2035 1,25% FCOV BON EUR Y

CT BPPH XEUB FR0012518926 BPCECB 11.10.2022 0,5% FCOV BON EUR Y

CT OF33 XEUB FR0012536704 CFF 18.02.2020 0,125% FCOV BON EUR Y

CT 2SGH XEUB FR0012562999 SOGCOV 27.02.2020 0,125% FCOV BON EUR Y

CT H3SD XEUB FR0012602522 HSBCF 11.03.2022 0,375% FCOV BON EUR Y

CT DMC1 XEUB FR0012688208 CAFFIL 27.04.2023 0,2% FCOV BON EUR Y

CT 2SGK XEUB FR0012697886 SOGCOV 27.02.2029 0,59% FCOV BON EUR Y