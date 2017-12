The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 2SGB XEUB FR0011180017 SOGCOV 18.01.2022 4% FCOV BON EUR Y

CT OF39 XEUB FR0011181171 CFF 19.01.2022 4,25% FCOV BON EUR Y

CT 4CMK XEUB FR0011182542 CMCI 19.01.2024 4,125% FCOV BON EUR Y

CT C7RV XEUB FR0011213453 CRH 08.03.2024 3,6% FCOV BON EUR Y

CT 2SGC XEUB FR0011215516 SOGCOV 14.03.2019 2,875% FCOV BON EUR Y

CT BN6E XEUB FR0011223205 BNPPCB 22.03.2022 3,125% FCOV BON EUR Y

CT OF36 XEUB FR0011356997 CFF 21.11.2022 2,375% FCOV BON EUR Y

CT BPPB XEUB FR0011362151 BPCECB 29.11.2019 1,75% FCOV BON EUR Y

CT C7RM XEUB FR0011388339 CRH 17.01.2025 2,4% FCOV BON EUR Y

CT 2SGE XEUB FR0011431014 SOGCOV 05.03.2020 1,75% FCOV BON EUR Y

CT 0CCN XEUB FR0011440528 ACACB 11.03.2020 1,625% FCOV BON EUR Y

CT C7RW XEUB FR0011443985 CRH 25.10.2019 1,375% FCOV BON EUR Y

CT H3SB XEUB FR0011470764 HSBCF 16.10.2023 2% FCOV BON EUR Y

CT BN6A XEUB FR0011470921 BNPPCB 17.06.2020 1,375% FCOV BON EUR Y

CT 4CML XEUB FR0011473495 CMCI 22.04.2020 1,375% FCOV BON EUR Y

CT CA5B XEUB FR0011508332 CAPS 07.06.2023 1,875% FCOV BON EUR Y

CT CRYC XEUB FR0011530492 CMAH 11.07.2023 2,375% FCOV BON EUR Y

CT DMCU XEUB FR0011536093 CAFFIL 16.07.2020 1,75% FCOV BON EUR Y

CT 4CMF XEUB FR0011564962 CMCI 11.09.2023 2,5% FCOV BON EUR Y

CT BPPC XEUB FR0011565985 BPCECB 17.09.2020 2,125% FCOV BON EUR Y

CT DMCC XEUB FR0011580588 CAFFIL 02.10.2028 3% FCOV BON EUR Y

CT H3SC XEUB FR0011600923 HSBCF 28.10.2020 1,875% FCOV BON EUR Y

CT BPPD XEUB FR0011637743 BPCECB 29.11.2023 2,375% FCOV BON EUR Y

CT 2SGF XEUB FR0011644392 SOGCOV 05.01.2021 1,625% FCOV BON EUR Y