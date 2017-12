The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT BN6B XEUB FR0010887133 BNPPCB 20.04.2020 3,75% FCOV BON EUR Y

CT C7RN XEUB FR0010910240 CRH 22.06.2020 3,5% FCOV BON EUR Y

CT OF3W XEUB FR0010913749 CFF 24.10.2025 4% FCOV BON EUR Y

CT 0CCF XEUB FR0010920900 ACACB 16.07.2025 4% FCOV BON EUR Y

CT 4CMG XEUB FR0010939207 CMCI 09.09.2020 3,125% FCOV BON EUR Y

CT DMCL XEUB FR0010945964 CAFFIL 24.09.2020 3,5% FCOV BON EUR Y

CT OF3X XEUB FR0010960070 CFF 05.11.2020 3,5% FCOV BON EUR Y

CT BN6M XEUB FR0010988873 BNPPCB 11.01.2021 3,75% FCOV BON EUR Y

CT 0CCG XEUB FR0010989087 ACACB 12.01.2021 3,875% FCOV BON EUR Y

CT C7RK XEUB FR0010989889 CRH 18.01.2021 3,9% FCOV BON EUR Y

CT 4CMH XEUB FR0010990390 CMCI 16.01.2023 4,125% FCOV BON EUR Y

CT DMCY XEUB FR0010998039 CAFFIL 26.01.2021 4,25% FCOV BON EUR Y

CT 6S0F XEUB FR0011001684 SOCSCF 03.02.2023 4,25% FCOV BON EUR Y

CT C7RR XEUB FR0011011188 CRH 24.02.2023 4,3% FCOV BON EUR Y

CT CRYB XEUB FR0011033125 CMAH 13.04.2021 4,5% FCOV BON EUR Y

CT OF3H XEUB FR0011035575 CFF 15.04.2021 4,375% FCOV BON EUR Y

CT OF0C XEUB FR0011053255 CIFEUR 19.01.2022 4,125% FCOV BON EUR Y

CT C7RJ XEUB FR0011057306 CRH 10.01.2022 4% FCOV BON EUR Y

CT 0CCJ XEUB FR0011060367 ACACB 14.06.2018 3,5% FCOV BON EUR Y

CT BN6N XEUB FR0011075167 BNPPCB 12.07.2021 3,875% FCOV BON EUR Y

CT C7RG XEUB FR0011108976 CRH 13.09.2021 3,6% FCOV BON EUR Y

CT C7RT XEUB FR0011133008 CRH 20.10.2023 3,9% FCOV BON EUR Y

CT C7RU XEUB FR0011178946 CRH 17.06.2022 4% FCOV BON EUR Y

CT 0CCL XEUB FR0011179852 ACACB 17.01.2022 4% FCOV BON EUR Y