The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT D2XM XEUB XS1423725172 DEXGRP 11.12.2019 0,04% FAGN BON EUR Y

CT E9RG XEUB XS1514051694 RESFER 09.11.2031 1% FAGN BON EUR Y

CT D2XN XEUB XS1559352437 DEXGRP 03.02.2024 0,625% FAGN BON EUR Y

CT E9RH XEUB XS1588061777 RESFER 30.03.2034 1,875% FAGN BON EUR Y

CT E9RJ XEUB XS1615680151 RESFER 19.05.2027 1,125% FAGN BON EUR Y

CT D2XC XEUB XS1700578724 DEXGRP 18.10.2027 1% FAGN BON EUR Y

CT OF31 XEUB FR0000474652 CFF 16.05.2018 4,5% FCOV BON EUR Y

CT OF32 XEUB FR0000487225 CFF 04.10.2021 5,75% FCOV BON EUR Y

CT OF3C XEUB FR0010292169 CFF 25.04.2055 3,875% FCOV BON EUR Y

CT C7RH XEUB FR0010345181 CRH 25.04.2018 4% FCOV BON EUR Y

CT DMCQ XEUB FR0010428185 CAFFIL 07.02.2019 4,25% FCOV BON EUR Y

CT OF3N XEUB FR0010464321 CFF 25.04.2019 4,375% FCOV BON EUR Y

CT 6S0A XEUB FR0010742908 SOCSCF 27.03.2019 5% FCOV BON EUR Y

CT C7RD XEUB FR0010744904 CRH 08.04.2019 5% FCOV BON EUR Y

CT OF3F XEUB FR0010758599 CFF 25.05.2021 4,875% FCOV BON EUR Y

CT DMCD XEUB FR0010762039 CAFFIL 02.06.2021 4,875% FCOV BON EUR Y

CT DMCE XEUB FR0010775486 CAFFIL 08.07.2024 5,375% FCOV BON EUR Y

CT OF0F XEUB FR0010814319 CIFEUR 23.10.2019 3,75% FCOV BON EUR Y

CT DMCJ XEUB FR0010850982 CAFFIL 26.01.2022 4,25% FCOV BON EUR Y

CT 6S0C XEUB FR0010855155 SOCSCF 15.02.2022 4,125% FCOV BON EUR Y

CT C7RF XEUB FR0010857672 CRH 19.02.2020 3,75% FCOV BON EUR Y

CT DMCA XEUB FR0010859777 CAFFIL 26.02.2018 3,625% FCOV BON EUR Y

CT 05PB XEUB FR0010859967 BNPSCF 26.02.2020 3,75% FCOV BON EUR Y

CT 6S0D XEUB FR0010885376 SOCSCF 16.04.2018 3,375% FCOV BON EUR Y