The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT UI7P XEUB FR0124175367 UNEDI 25.05.2022 0,125% FAGN BON EUR Y

CT E9RC XEUB XS0410174659 RESFER 30.01.2024 4,5% FAGN BON EUR Y

CT AF9A XEUB XS0503251489 AFD 21.04.2020 3,625% FAGN BON EUR Y

CT UOYM XEUB XS0599789343 CADES 07.03.2018 3,25% FAGN BON EUR Y

CT AF9B XEUB XS0603832782 AFD 14.03.2023 4% FAGN BON EUR Y

CT AF9E XEUB XS0745896000 AFD 15.02.2027 3,75% FAGN BON EUR Y

CT AF9H XEUB XS0895819828 AFD 27.02.2018 1,25% FAGN BON EUR Y

CT AF9J XEUB XS0936339208 AFD 27.05.2025 2,25% FAGN BON EUR Y

CT AF9K XEUB XS0972513633 AFD 15.02.2021 2,125% FAGN BON EUR Y

CT E9RD XEUB XS0985666436 RESFER 25.10.2028 3,125% FAGN BON EUR Y

CT D2XF XEUB XS0986147709 DEXGRP 29.10.2018 1,625% FAGN BON EUR Y

CT AF9M XEUB XS1035755674 AFD 25.05.2019 1,25% FAGN BON EUR Y

CT D2XH XEUB XS1045697494 DEXGRP 18.09.2019 1,375% FAGN BON EUR Y

CT AF9N XEUB XS1072438366 AFD 28.05.2026 2,25% FAGN BON EUR Y

CT AF9P XEUB XS1111084718 AFD 17.09.2024 1,375% FAGN BON EUR Y

CT D2XK XEUB XS1169977896 DEXGRP 21.01.2022 0,625% FAGN BON EUR Y

CT E9RA XEUB XS1186684137 RESFER 25.05.2030 1,125% FAGN BON EUR Y

CT D2XL XEUB XS1204255522 DEXGRP 19.03.2020 0,25% FAGN BON EUR Y

CT AF9R XEUB XS1207450005 AFD 25.05.2031 0,875% FAGN BON EUR Y

CT D2XB XEUB XS1268552061 DEXGRP 31.07.2018 0,2% FAGN BON EUR Y

CT AF9C XEUB XS1326536155 AFD 25.10.2022 0,5% FAGN BON EUR Y

CT D2XD XEUB XS1348774644 DEXGRP 25.01.2023 0,75% FAGN BON EUR Y

CT D2XE XEUB XS1379630608 DEXGRP 16.03.2021 0,2% FAGN BON EUR Y

CT E9RF XEUB XS1422033164 RESFER 27.05.2021 0,1% FAGN BON EUR Y