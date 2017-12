The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT OS0C XEUB FR0011898196 OSEOFI 25.10.2019 1% FAGN BON EUR Y

CT UI7H XEUB FR0012143451 UNEDI 25.10.2022 0,875% FAGN BON EUR Y

CT UOYB XEUB FR0012159812 CADES 25.11.2024 1,375% FAGN BON EUR Y

CT UOYL XEUB FR0012467991 CADES 25.05.2023 0,5% FAGN BON EUR Y

CT UI7J XEUB FR0012537124 UNEDI 17.02.2025 0,625% FAGN BON EUR Y

CT UI7B XEUB FR0013020450 UNEDI 21.10.2027 1,25% FAGN BON EUR Y

CT UI7C XEUB FR0013044294 UNEDI 04.11.2021 0,3% FAGN BON EUR Y

CT UOYD XEUB FR0013109006 CADES 25.11.2020 0,05% FAGN BON EUR Y

CT UI7M XEUB FR0013128584 UNEDI 03.03.2026 0,625% FAGN BON EUR Y

CT UI7N XEUB FR0013142809 UNEDI 24.11.2023 0,25% FAGN BON EUR Y

CT AF9S XEUB FR0013190188 AFD 21.07.2026 0,25% FAGN BON EUR Y

CT AF9U XEUB FR0013232105 AFD 30.04.2022 0,125% FAGN BON EUR Y

CT OS0F XEUB FR0013232253 OSEOFI 25.11.2026 0,875% FAGN BON EUR Y

CT UOYE XEUB FR0013235165 CADES 25.11.2022 0,125% FAGN BON EUR Y

CT 0ODH XEUB FR0013239985 CDCEPS 01.03.2022 0,2% FAGN BON EUR Y

CT OS0G XEUB FR0013244415 OSEOFI 25.11.2024 0,75% FAGN BON EUR Y

CT UI7Q XEUB FR0013246873 UNEDI 28.03.2027 1,25% FAGN BON EUR Y

CT UI7R XEUB FR0013252228 UNEDI 20.04.2032 1,5% FAGN BON EUR Y

CT OS0H XEUB FR0013256369 OSEOFI 25.05.2027 1% FAGN BON EUR Y

CT OS0J XEUB FR0013261328 OSEOFI 25.11.2022 FAGN BON EUR Y

CT AF9F XEUB FR0013266434 AFD 05.07.2032 1,375% FAGN BON EUR Y

CT S7IB XEUB FR0013288842 SFIL SA 18.10.2022 0,1% FAGN BON EUR Y

CT UI7K XEUB FR0122856851 UNEDI 05.03.2020 0,125% FAGN BON EUR Y

CT UI7L XEUB FR0123031686 UNEDI 25.05.2019 0,04% FAGN BON EUR Y