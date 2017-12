The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT GZ0B XEUB XS0757376610 LGB 21.03.2022 2,25% EGOV BON EUR Y

CT 0SE7 XEUB XS0882814386 SWED 31.01.2018 0,875% EGOV BON EUR Y

CT 0SEA XEUB XS1062909384 SWED 02.05.2019 0,75% EGOV BON EUR Y

CT 0SEB XEUB XS1189262345 SWED 12.02.2020 0,05% EGOV BON EUR Y

CT 0SEC XEUB XS1189262428 SWED 12.02.2020 0,05% EGOV BON EUR Y

CT OETB XEUB XS1548891594 RAGB 24.01.2020 EGOV BON EUR Y

CT UOYF XEUB FR0010143743 CADES 25.10.2019 4% FAGN BON EUR Y

CT UOYG XEUB FR0010198036 CADES 25.10.2020 3,75% FAGN BON EUR Y

CT UOYN XEUB FR0010347989 CADES 25.10.2021 4,375% FAGN BON EUR Y

CT 0ODB XEUB FR0010606848 CDCEPS 09.04.2018 4,375% FAGN BON EUR Y

CT UOYP XEUB FR0010767566 CADES 25.04.2020 4,25% FAGN BON EUR Y

CT UOYQ XEUB FR0010915660 CADES 25.04.2021 3,375% FAGN BON EUR Y

CT UOYS XEUB FR0011037001 CADES 25.04.2023 4,125% FAGN BON EUR Y

CT UOYX XEUB FR0011192392 CADES 15.12.2025 4% FAGN BON EUR Y

CT UOYA XEUB FR0011333186 CADES 25.10.2022 2,5% FAGN BON EUR Y

CT U0Y2 XEUB FR0011459684 CADES 25.05.2018 1% FAGN BON EUR Y

CT UI7D XEUB FR0011462746 UNEDI 05.04.2023 2,25% FAGN BON EUR Y

CT UI7F XEUB FR0011503101 UNEDI 29.05.2020 1,25% FAGN BON EUR Y

CT UOYY XEUB FR0011521319 CADES 25.01.2024 2,375% FAGN BON EUR Y

CT 0ODF XEUB FR0011654763 CDCEPS 10.12.2018 1,125% FAGN BON EUR Y

CT OS0B XEUB FR0011654771 OSEOFI 25.05.2024 2,5% FAGN BON EUR Y

CT UOY2 XEUB FR0011746247 CADES 25.05.2019 1,125% FAGN BON EUR Y

CT UI7G XEUB FR0011755156 UNEDI 25.05.2024 2,375% FAGN BON EUR Y

CT UI7A XEUB FR0011847425 UNEDI 16.04.2021 1,5% FAGN BON EUR Y