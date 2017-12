The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT NLAH XEUB NL0009086115 NETHER 15.07.2019 4% EGOV BON EUR Y

CT NLA4 XEUB NL0009348242 NETHER 15.07.2020 3,5% EGOV BON EUR Y

CT NLBG XEUB NL0009446418 NETHER 15.01.2042 3,75% EGOV BON EUR Y

CT NLBM XEUB NL0009712470 NETHER 15.07.2021 3,25% EGOV BON EUR Y

CT NL1G XEUB NL0010060257 NETHER 15.07.2022 2,25% EGOV BON EUR Y

CT NL1J XEUB NL0010071189 NETHER 15.01.2033 2,5% EGOV BON EUR Y

CT NLBK XEUB NL0010200606 NETHER 15.01.2018 1,25% EGOV BON EUR Y

CT NL1M XEUB NL0010418810 NETHER 15.07.2023 1,75% EGOV BON EUR Y

CT NL1R XEUB NL0010514246 NETHER 15.01.2019 1,25% EGOV BON EUR Y

CT NL1T XEUB NL0010721999 NETHER 15.01.2047 2,75% EGOV BON EUR Y

CT NL1U XEUB NL0010733424 NETHER 15.07.2024 2% EGOV BON EUR Y

CT NL1W XEUB NL0010881827 NETHER 15.01.2020 0,25% EGOV BON EUR Y

CT NL1K XEUB NL0011005137 NETHER 15.04.2018 EGOV BON EUR Y

CT NLA2 XEUB NL0011220108 NETHER 15.07.2025 0,25% EGOV BON EUR Y

CT NLBA XEUB NL0011819040 NETHER 15.07.2026 0,5% EGOV BON EUR Y

CT NL1P XEUB NL0011896857 NETHER 15.01.2022 EGOV BON EUR Y

CT NLA6 XEUB NL0012171458 NETHER 15.07.2027 0,75% EGOV BON EUR Y

CT NLBZ XEUB NL0012375364 DTC 31.01.2018 EGOV BON EUR Y

CT NLB1 XEUB NL0012623987 DTC 28.02.2018 EGOV BON EUR Y

CT NLB4 XEUB NL0012650303 DTC 29.03.2018 EGOV BON EUR Y

CT NLB8 XEUB NL0012650469 NETHER 15.01.2024 EGOV BON EUR Y

CT NLBT XEUB NL0012650733 DTC 30.04.2018 EGOV BON EUR Y

CT XEUB NL0012703144 DTC 31.05.2018 EGOV BON EUR Y

CT GZ0A XEUB XS0506445963 LGB 18.05.2020 3,375% EGOV BON EUR Y