The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 5RFH XEUB FR0124584675 BTF 07.03.2018 EGOV BON EUR Y

CT FTAR XEUB FR0124584683 BTF 14.03.2018 EGOV BON EUR Y

CT F1RN XEUB FR0124584709 BTF 11.04.2018 EGOV BON EUR Y

CT F1R8 XEUB FR0124584717 BTF 09.05.2018 EGOV BON EUR Y

CT FTA2 XEUB FR0124584733 BTF 10.10.2018 EGOV BON EUR Y

CT FTA4 XEUB FR0124584741 BTF 07.11.2018 EGOV BON EUR Y

CT OIEJ XEUB IE0034074488 IRISH 18.04.2020 4,5% EGOV BON EUR Y

CT OIED XEUB IE00B28HXX02 IRISH 18.10.2018 4,5% EGOV BON EUR Y

CT OIEA XEUB IE00B2QTFG59 IRISH 18.06.2019 4,4% EGOV BON EUR Y

CT OIEB XEUB IE00B4TV0D44 IRISH 13.03.2025 5,4% EGOV BON EUR Y

CT OIEN XEUB IE00B6089D15 IRISH 18.10.2019 5,9% EGOV BON EUR Y

CT OIEH XEUB IE00B60Z6194 IRISH 18.10.2020 5% EGOV BON EUR Y

CT OIEG XEUB IE00BJ38CQ36 IRISH 15.03.2022 0,8% EGOV BON EUR Y

CT OIEC XEUB IE00BJ38CR43 IRISH 15.05.2030 2,4% EGOV BON EUR Y

CT OIEK XEUB IE00BV8C9186 IRISH 18.02.2045 2% EGOV BON EUR Y

CT OIEP XEUB IE00BV8C9418 IRISH 15.05.2026 1% EGOV BON EUR Y

CT OIEQ XEUB IE00BV8C9B83 IRISH 15.05.2037 1,7% EGOV BON EUR Y

CT GZ0D XEUB LU0945626439 LGB 10.07.2023 2,125% EGOV BON EUR Y

CT GZ0E XEUB LU1556942974 LGB 01.02.2027 0,625% EGOV BON EUR Y

CT NLAC XEUB NL0000102077 NETHER 15.01.2023 7,5% EGOV BON EUR Y

CT NLAG XEUB NL0000102234 NETHER 15.01.2037 4% EGOV BON EUR Y

CT NLAV XEUB NL0000102275 NETHER 15.01.2023 3,75% EGOV BON EUR Y

CT NLAL XEUB NL0000102317 NETHER 15.01.2028 5,5% EGOV BON EUR Y

CT NLA5 XEUB NL0006227316 NETHER 15.07.2018 4% EGOV BON EUR Y