The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT F1RU XEUB FR0013232485 FRTR 25.02.2020 EGOV BON EUR Y

CT 4RFM XEUB FR0013234333 FRTR 25.06.2039 1,75% EGOV BON EUR Y

CT F1RW XEUB FR0013238268 FRTR I/L 01.03.2028 0,1% EGOV BON EUR Y

CT 5RF6 XEUB FR0013250560 FRTR 25.05.2027 1% EGOV BON EUR Y

CT 5RFC XEUB FR0013257524 FRTR 25.05.2048 2% EGOV BON EUR Y

CT F1R6 XEUB FR0013283686 FRTR 25.03.2023 EGOV BON EUR Y

CT FTA1 XEUB FR0013286192 FRTR 25.05.2028 0,75% EGOV BON EUR Y

CT 4RFZ XEUB FR0124095375 BTF 31.01.2018 EGOV BON EUR Y

CT OFB7 XEUB FR0124095417 BTF 28.02.2018 EGOV BON EUR Y

CT 5RF5 XEUB FR0124257264 BTF 28.03.2018 EGOV BON EUR Y

CT 5RFA XEUB FR0124257306 BTF 25.04.2018 EGOV BON EUR Y

CT 5RFE XEUB FR0124257348 BTF 24.05.2018 EGOV BON EUR Y

CT FTAG XEUB FR0124257371 BTF 20.06.2018 EGOV BON EUR Y

CT FTAH XEUB FR0124423205 BTF 20.12.2017 EGOV BON EUR Y

CT F1R7 XEUB FR0124423213 BTF 28.12.2017 EGOV BON EUR Y

CT F1R3 XEUB FR0124423221 BTF 17.01.2018 EGOV BON EUR Y

CT 4RFL XEUB FR0124423239 BTF 14.02.2018 EGOV BON EUR Y

CT FTAK XEUB FR0124423247 BTF 18.07.2018 EGOV BON EUR Y

CT 4RFA XEUB FR0124423254 BTF 15.08.2018 EGOV BON EUR Y

CT F1R5 XEUB FR0124423262 BTF 12.09.2018 EGOV BON EUR Y

CT FTAU XEUB FR0124584634 BTF 10.01.2018 EGOV BON EUR Y

CT FTAZ XEUB FR0124584642 BTF 24.01.2018 EGOV BON EUR Y

CT OFB8 XEUB FR0124584659 BTF 07.02.2018 EGOV BON EUR Y

CT F1RS XEUB FR0124584667 BTF 21.02.2018 EGOV BON EUR Y