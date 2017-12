The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT F1RG XEUB FR0011486067 FRTR 25.05.2023 1,75% EGOV BON EUR Y

CT F1RP XEUB FR0011523257 FRTR 25.11.2018 1% EGOV BON EUR Y

CT FTAA XEUB FR0011619436 FRTR 25.05.2024 2,25% EGOV BON EUR Y

CT FTAQ XEUB FR0011708080 FRTR 25.05.2019 1% EGOV BON EUR Y

CT FTAW XEUB FR0011883966 FRTR 25.05.2030 2,5% EGOV BON EUR Y

CT 5RFY XEUB FR0011962398 FRTR 25.11.2024 1,75% EGOV BON EUR Y

CT F1RA XEUB FR0011982776 FRTR I/L 25.07.2030 0,7% EGOV BON EUR Y

CT 5RF3 XEUB FR0011993179 FRTR 25.11.2019 0,5% EGOV BON EUR Y

CT F1RL XEUB FR0012517027 FRTR 25.05.2025 0,5% EGOV BON EUR Y

CT OF9P XEUB FR0012557957 FRTR 25.05.2020 EGOV BON EUR Y

CT OF9W XEUB FR0012558310 FRTR I/L 01.03.2025 0,1% EGOV BON EUR Y

CT F1R2 XEUB FR0012634558 FRTR 25.02.2018 EGOV BON EUR Y

CT OF2G XEUB FR0012938116 FRTR 25.11.2025 1% EGOV BON EUR Y

CT OFC4 XEUB FR0012968337 FRTR 25.11.2020 0,25% EGOV BON EUR Y

CT 4RF9 XEUB FR0012993103 FRTR 25.05.2031 1,5% EGOV BON EUR Y

CT OF9D XEUB FR0013101466 FRTR 25.02.2019 EGOV BON EUR Y

CT OF9L XEUB FR0013131877 FRTR 25.05.2026 0,5% EGOV BON EUR Y

CT OF2L XEUB FR0013140035 FRTR I/L 01.03.2021 0,1% EGOV BON EUR Y

CT OF9G XEUB FR0013154028 FRTR 25.05.2066 1,75% EGOV BON EUR Y

CT OF9Q XEUB FR0013154044 FRTR 25.05.2036 1,25% EGOV BON EUR Y

CT F1RF XEUB FR0013157096 FRTR 25.05.2021 EGOV BON EUR Y

CT F1R1 XEUB FR0013200813 FRTR 25.11.2026 0,25% EGOV BON EUR Y

CT 5RF9 XEUB FR0013209871 FRTR I/L 25.07.2047 0,1% EGOV BON EUR Y

CT F1RV XEUB FR0013219177 FRTR 25.05.2022 EGOV BON EUR Y