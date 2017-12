The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT OF20 XEUB FR0010371401 FRTR 25.10.2038 4% EGOV BON EUR Y

CT OF23 XEUB FR0010447367 FRTR I/L 25.07.2040 1,8% EGOV BON EUR Y

CT OF25 XEUB FR0010466938 FRTR 25.10.2023 4,25% EGOV BON EUR Y

CT 5RFV XEUB FR0010585901 FRTR I/L 25.07.2023 2,1% EGOV BON EUR Y

CT OF97 XEUB FR0010604983 FRTR 25.04.2018 4% EGOV BON EUR Y

CT OF27 XEUB FR0010670737 FRTR 25.10.2018 4,25% EGOV BON EUR Y

CT OF9Z XEUB FR0010773192 FRTR 25.04.2041 4,5% EGOV BON EUR Y

CT E5AA XEUB FR0010776161 FRTR 25.10.2019 3,75% EGOV BON EUR Y

CT 5RFP XEUB FR0010850032 FRTR I/L 25.07.2019 1,3% EGOV BON EUR Y

CT 5RFM XEUB FR0010854182 FRTR 25.04.2020 3,5% EGOV BON EUR Y

CT OFBK XEUB FR0010870956 FRTR 25.04.2060 4% EGOV BON EUR Y

CT OFBT XEUB FR0010899765 FRTR I/L 25.07.2022 1,1% EGOV BON EUR Y

CT 5RF2 XEUB FR0010916924 FRTR 25.04.2026 3,5% EGOV BON EUR Y

CT OFC1 XEUB FR0010949651 FRTR 25.10.2020 2,5% EGOV BON EUR Y

CT OFC3 XEUB FR0011008705 FRTR I/L 25.07.2027 1,85% EGOV BON EUR Y

CT OF9J XEUB FR0011059088 FRTR 25.10.2021 3,25% EGOV BON EUR Y

CT FTAN XEUB FR0011196856 FRTR 25.04.2022 3% EGOV BON EUR Y

CT FTA0 XEUB FR0011237643 FRTR I/L 25.07.2018 0,25% EGOV BON EUR Y

CT 5RFG XEUB FR0011317783 FRTR 25.10.2027 2,75% EGOV BON EUR Y

CT FTAJ XEUB FR0011337880 FRTR 25.10.2022 2,25% EGOV BON EUR Y

CT 5RFJ XEUB FR0011347046 FRTR I/L 25.07.2021 0,1% EGOV BON EUR Y

CT FTAB XEUB FR0011394345 FRTR 25.05.2018 1% EGOV BON EUR Y

CT OF2D XEUB FR0011427848 FRTR I/L 25.07.2024 0,25% EGOV BON EUR Y

CT OFBP XEUB FR0011461037 FRTR 25.05.2045 3,25% EGOV BON EUR Y