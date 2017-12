The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT F1XT XEUB FI4000062625 RFGB 15.04.2023 1,5% EGOV BON EUR Y

CT F1XU XEUB FI4000068663 RFGB 15.09.2018 1,125% EGOV BON EUR Y

CT F1XV XEUB FI4000079041 RFGB 15.04.2024 2% EGOV BON EUR Y

CT F1XF XEUB FI4000106117 RFGB 15.09.2020 0,375% EGOV BON EUR Y

CT F1XC XEUB FI4000148630 RFGB 15.04.2031 0,75% EGOV BON EUR Y

CT F1XH XEUB FI4000167317 RFGB 15.09.2025 0,875% EGOV BON EUR Y

CT F1X0 XEUB FI4000197959 RFGB 15.04.2026 0,5% EGOV BON EUR Y

CT F1X5 XEUB FI4000219787 RFGB 15.09.2023 EGOV BON EUR Y

CT F1X6 XEUB FI4000242862 RFGB 15.04.2022 EGOV BON EUR Y

CT F1X7 XEUB FI4000242870 RFGB 15.04.2047 1,375% EGOV BON EUR Y

CT F1X1 XEUB FI4000278551 RFGB 15.09.2027 0,5% EGOV BON EUR Y

CT OF2P XEUB FR0000186413 FRTR I/L 25.07.2029 3,4% EGOV BON EUR Y

CT OF2Z XEUB FR0000187635 FRTR 25.10.2032 5,75% EGOV BON EUR Y

CT OF2Q XEUB FR0000188799 FRTR I/L 25.07.2032 3,15% EGOV BON EUR Y

CT OF2T XEUB FR0000189151 FRTR 25.04.2019 4,25% EGOV BON EUR Y

CT OF9Y XEUB FR0000570921 FRTR 25.10.2019 8,5% EGOV BON EUR Y

CT OF9B XEUB FR0000571044 FRTR 25.04.2022 8,25% EGOV BON EUR Y

CT OF9C XEUB FR0000571085 FRTR 25.04.2023 8,5% EGOV BON EUR Y

CT OF2Y XEUB FR0000571150 FRTR 25.10.2025 6% EGOV BON EUR Y

CT OF2V XEUB FR0000571218 FRTR 25.04.2029 5,5% EGOV BON EUR Y

CT OF2S XEUB FR0010050559 FRTR I/L 25.07.2020 2,25% EGOV BON EUR Y

CT OF2W XEUB FR0010070060 FRTR 25.04.2035 4,75% EGOV BON EUR Y

CT OF2X XEUB FR0010171975 FRTR 25.04.2055 4% EGOV BON EUR Y

CT OF2U XEUB FR0010192997 FRTR 25.04.2021 3,75% EGOV BON EUR Y