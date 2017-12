The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 99EJ XEUB EU000A1G0AD0 EFSF 04.02.2022 3,5% EGOV BON EUR Y

CT 99EP XEUB EU000A1G0AJ7 EFSF 30.03.2032 3,875% EGOV BON EUR Y

CT 99ES XEUB EU000A1G0AR0 EFSF 02.05.2019 2,625% EGOV BON EUR Y

CT 99EW XEUB EU000A1G0AT6 EFSF 03.04.2037 3,375% EGOV BON EUR Y

CT EF8F XEUB EU000A1G0BB2 EFSF 16.04.2018 0,875% EGOV BON EUR Y

CT 99E1 XEUB EU000A1G0BG1 EFSF 17.07.2020 1,625% EGOV BON EUR Y

CT 0EGQ XEUB EU000A1G1Q17 EEC 04.04.2032 3,375% EGOV BON EUR Y

CT 0EGR XEUB EU000A1G30R0 EEC 04.04.2038 3,375% EGOV BON EUR Y

CT 0EGS XEUB EU000A1G4DN5 EEC 04.04.2022 2,75% EGOV BON EUR Y

CT 0EGA XEUB EU000A1G6TV9 EEC 04.04.2028 2,875% EGOV BON EUR Y

CT 0EGN XEUB EU000A1GN002 EEC 04.04.2018 3,25% EGOV BON EUR Y

CT 0EGH XEUB EU000A1GRVV3 EEC 04.06.2021 3,5% EGOV BON EUR Y

CT 0EGM XEUB EU000A1GV187 EEC 04.10.2018 2,375% EGOV BON EUR Y

CT 0EGK XEUB EU000A1GVJX6 EEC 21.09.2021 2,75% EGOV BON EUR Y

CT 0EGL XEUB EU000A1GVVF8 EEC 04.09.2026 3% EGOV BON EUR Y

CT 0EGP XEUB EU000A1GY6W8 EEC 04.04.2042 3,75% EGOV BON EUR Y

CT 0EGV XEUB EU000A1HBXS7 EEC 04.11.2027 2,5% EGOV BON EUR Y

CT F1XJ XEUB FI0001006306 RFGB 04.07.2019 4,375% EGOV BON EUR Y

CT F1XL XEUB FI4000006176 RFGB 04.07.2025 4% EGOV BON EUR Y

CT F1XM XEUB FI4000010848 RFGB 15.04.2020 3,375% EGOV BON EUR Y

CT F1XD XEUB FI4000020961 RFGB 15.04.2021 3,5% EGOV BON EUR Y

CT F1XP XEUB FI4000037635 RFGB 04.07.2028 2,75% EGOV BON EUR Y

CT F1XR XEUB FI4000046545 RFGB 04.07.2042 2,625% EGOV BON EUR Y

CT F1XS XEUB FI4000047089 RFGB 15.09.2022 1,625% EGOV BON EUR Y