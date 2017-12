The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 4SNQ XEUB ES00000128S2 SPGB I/L 30.11.2027 0,65% EGOV BON EUR Y

CT ES0A XEUB ES00000128X2 SPGB 31.01.2021 0,05% EGOV BON EUR Y

CT OE8D XEUB ES0000012932 SPGB 31.01.2037 4,2% EGOV BON EUR Y

CT OE8S XEUB ES0000012A89 SPGB 31.10.2027 1,45% EGOV BON EUR Y

CT 4SNL XEUB ES0000012A97 SPGB 31.10.2022 0,45% EGOV BON EUR Y

CT MD2C XEUB ES0000101545 CMAD 01.02.2018 5,75% EGOV BON EUR Y

CT MD2D XEUB ES0000101586 CMAD 06.04.2019 2,875% EGOV BON EUR Y

CT MD2F XEUB ES0000101651 CMAD 30.04.2025 1,826% EGOV BON EUR Y

CT OE8B XEUB ES0L01801197 SGLT 19.01.2018 EGOV BON EUR Y

CT OE1Z XEUB ES0L01802161 SGLT 16.02.2018 EGOV BON EUR Y

CT 4SNP XEUB ES0L01803094 SGLT 09.03.2018 EGOV BON EUR Y

CT 4SN1 XEUB ES0L01804068 SGLT 06.04.2018 EGOV BON EUR Y

CT 4SNI XEUB ES0L01805115 SGLT 11.05.2018 EGOV BON EUR Y

CT OE8F XEUB ES0L01806154 SGLT 15.06.2018 EGOV BON EUR Y

CT OE28 XEUB ES0L01807137 SGLT 13.07.2018 EGOV BON EUR Y

CT 4SNJ XEUB ES0L01808176 SGLT 17.08.2018 EGOV BON EUR Y

CT OE85 XEUB ES0L01809141 SGLT 14.09.2018 EGOV BON EUR Y

CT OE8W XEUB ES0L01810123 SGLT 12.10.2018 EGOV BON EUR Y

CT OE1D XEUB ES0L01811162 SGLT 16.11.2018 EGOV BON EUR Y

CT 0EGE XEUB EU000A0VUCF1 EEC 10.05.2019 3,375% EGOV BON EUR Y

CT 99E2 XEUB EU000A1G0A16 EFSF 05.09.2022 2,25% EGOV BON EUR Y

CT EF8C XEUB EU000A1G0A81 EFSF 22.01.2020 1,5% EGOV BON EUR Y

CT EF8D XEUB EU000A1G0A99 EFSF 05.02.2018 1,25% EGOV BON EUR Y

CT 99EG XEUB EU000A1G0AB4 EFSF 05.07.2021 3,375% EGOV BON EUR Y