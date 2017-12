The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT OE8U XEUB ES00000124H4 SPGB 31.10.2044 5,15% EGOV BON EUR Y

CT 4SNX XEUB ES00000124V5 SPGB 30.04.2019 2,75% EGOV BON EUR Y

CT OE88 XEUB ES00000124W3 SPGB 30.04.2024 3,8% EGOV BON EUR Y

CT OE84 XEUB ES00000126A4 SPGB I/L 30.11.2024 1,8% EGOV BON EUR Y

CT 4SNK XEUB ES00000126B2 SPGB 31.10.2024 2,75% EGOV BON EUR Y

CT OE8Z XEUB ES00000126C0 SPGB 31.01.2020 1,4% EGOV BON EUR Y

CT 4SNZ XEUB ES00000126D8 SPGB 31.10.2064 4% EGOV BON EUR Y

CT OE83 XEUB ES00000126W8 SPGB I/L 30.11.2019 0,55% EGOV BON EUR Y

CT OE1C XEUB ES00000126Z1 SPGB 30.04.2025 1,6% EGOV BON EUR Y

CT OE8G XEUB ES00000127A2 SPGB 30.07.2030 1,95% EGOV BON EUR Y

CT OE8K XEUB ES00000127C8 SPGB I/L 30.11.2030 1% EGOV BON EUR Y

CT OE24 XEUB ES00000127D6 SPGB 30.04.2018 0,25% EGOV BON EUR Y

CT OE1V XEUB ES00000127G9 SPGB 31.10.2025 2,15% EGOV BON EUR Y

CT OE87 XEUB ES00000127H7 SPGB 30.07.2020 1,15% EGOV BON EUR Y

CT OE8C XEUB ES00000127Z9 SPGB 30.04.2026 1,95% EGOV BON EUR Y

CT 4SNB XEUB ES00000128A0 SPGB 31.01.2019 0,25% EGOV BON EUR Y

CT 4SN0 XEUB ES00000128B8 SPGB 30.07.2021 0,75% EGOV BON EUR Y

CT 4SN2 XEUB ES00000128C6 SPGB 31.10.2046 2,9% EGOV BON EUR Y

CT OE8X XEUB ES00000128D4 SPGB I/L 30.11.2021 0,3% EGOV BON EUR Y

CT 4SN3 XEUB ES00000128E2 SPGB 30.07.2066 3,45% EGOV BON EUR Y

CT OE1F XEUB ES00000128H5 SPGB 31.10.2026 1,3% EGOV BON EUR Y

CT 4SN6 XEUB ES00000128O1 SPGB 30.04.2022 0,4% EGOV BON EUR Y

CT 4SN5 XEUB ES00000128P8 SPGB 30.04.2027 1,5% EGOV BON EUR Y

CT 4SN9 XEUB ES00000128Q6 SPGB 30.07.2033 2,35% EGOV BON EUR Y