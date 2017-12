The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT B99S XEUB BE3871266933 BGB 04.06.2025 0,8% EGOV BON EUR Y

CT B99X XEUB BE3871267949 BGB 04.09.2025 0,9% EGOV BON EUR Y

CT B99B XEUB BE3871268954 BGB 04.12.2025 0,75% EGOV BON EUR Y

CT BESH XEUB BE3871269960 BGB 04.03.2026 0,6% EGOV BON EUR Y

CT BESQ XEUB BE3871270976 BGB 04.06.2026 0,5% EGOV BON EUR Y

CT OE89 XEUB ES0000011868 SPGB 31.01.2029 6% EGOV BON EUR Y

CT OE8N XEUB ES00000120N0 SPGB 30.07.2040 4,9% EGOV BON EUR Y

CT OE8J XEUB ES00000121A5 SPGB 30.07.2018 4,1% EGOV BON EUR Y

CT OE8R XEUB ES00000121G2 SPGB 31.01.2024 4,8% EGOV BON EUR Y

CT OE8P XEUB ES00000121L2 SPGB 30.07.2019 4,6% EGOV BON EUR Y

CT OE8A XEUB ES00000121O6 SPGB 31.10.2019 4,3% EGOV BON EUR Y

CT OE8T XEUB ES00000121S7 SPGB 30.07.2041 4,7% EGOV BON EUR Y

CT OE8V XEUB ES00000122D7 SPGB 30.04.2020 4% EGOV BON EUR Y

CT OE8L XEUB ES00000122E5 SPGB 30.07.2025 4,65% EGOV BON EUR Y

CT OE8Y XEUB ES00000122T3 SPGB 31.10.2020 4,85% EGOV BON EUR Y

CT OE81 XEUB ES00000123B9 SPGB 30.04.2021 5,5% EGOV BON EUR Y

CT OE82 XEUB ES00000123C7 SPGB 30.07.2026 5,9% EGOV BON EUR Y

CT 4SNN XEUB ES00000123K0 SPGB 31.01.2022 5,85% EGOV BON EUR Y

CT 4SNR XEUB ES00000123Q7 SPGB 31.01.2018 4,5% EGOV BON EUR Y

CT 4SNT XEUB ES00000123U9 SPGB 31.01.2023 5,4% EGOV BON EUR Y

CT 4SNV XEUB ES00000123X3 SPGB 31.10.2023 4,4% EGOV BON EUR Y

CT OE8M XEUB ES0000012411 SPGB 30.07.2032 5,75% EGOV BON EUR Y

CT 4SNW XEUB ES00000124B7 SPGB 31.10.2018 3,75% EGOV BON EUR Y

CT OE8Q XEUB ES00000124C5 SPGB 31.10.2028 5,15% EGOV BON EUR Y