The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 0BEJ XEUB BE0008529902 BGB STRIP 22.06.2042 EGOV BON EUR Y

CT 0BEL XEUB BE0008530918 BGB STRIP 22.06.2043 EGOV BON EUR Y

CT 0BEM XEUB BE0008531924 BGB STRIP 22.06.2044 EGOV BON EUR Y

CT 0BEN XEUB BE0008532930 BGB STRIP 22.06.2045 EGOV BON EUR Y

CT 1B81 XEUB BE0312750228 BGTB 11.01.2018 EGOV BON EUR Y

CT 1B82 XEUB BE0312751234 BGTB 08.02.2018 EGOV BON EUR Y

CT BESW XEUB BE0312752240 BGTB 08.03.2018 EGOV BON EUR Y

CT B99N XEUB BE0312753255 BGTB 12.04.2018 EGOV BON EUR Y

CT 1B84 XEUB BE0312754261 BGTB 10.05.2018 EGOV BON EUR Y

CT KB6A XEUB BE0312755276 BGTB 14.06.2018 EGOV BON EUR Y

CT 1B85 XEUB BE0312756282 BGTB 12.07.2018 EGOV BON EUR Y

CT 0BEK XEUB BE0312757298 BGTB 09.08.2018 EGOV BON EUR Y

CT KB6C XEUB BE0312758304 BGTB 13.09.2018 EGOV BON EUR Y

CT KB6E XEUB BE0312759310 BGTB 11.10.2018 EGOV BON EUR Y

CT KB6F XEUB BE0312760326 BGTB 08.11.2018 EGOV BON EUR Y

CT B99F XEUB BE3871224510 BGB 04.03.2018 3,25% EGOV BON EUR Y

CT B99Z XEUB BE3871246737 BGB 04.06.2020 3% EGOV BON EUR Y

CT KB64 XEUB BE3871247743 BGB 04.09.2020 2,1% EGOV BON EUR Y

CT KB6G XEUB BE3871260878 BGB 04.06.2019 0,6% EGOV BON EUR Y

CT KB6L XEUB BE3871261884 BGB 04.06.2022 1,4% EGOV BON EUR Y

CT KB6P XEUB BE3871262890 BGB 04.09.2022 1% EGOV BON EUR Y

CT B99E XEUB BE3871263906 BGB 04.12.2024 1,1% EGOV BON EUR Y

CT KB67 XEUB BE3871264912 BGB 04.03.2023 0,3% EGOV BON EUR Y

CT B994 XEUB BE3871265927 BGB 04.03.2025 0,6% EGOV BON EUR Y