The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 1B8L XEUB BE0008505662 BGB STRIP 22.06.2018 EGOV BON EUR Y

CT KB6W XEUB BE0008506678 BGB STRIP 22.06.2019 EGOV BON EUR Y

CT KB60 XEUB BE0008507684 BGB STRIP 22.06.2020 EGOV BON EUR Y

CT KB6X XEUB BE0008508690 BGB STRIP 22.06.2021 EGOV BON EUR Y

CT KB6Y XEUB BE0008509706 BGB STRIP 22.06.2022 EGOV BON EUR Y

CT 1B8T XEUB BE0008510712 BGB STRIP 22.06.2023 EGOV BON EUR Y

CT B99W XEUB BE0008511728 BGB STRIP 22.06.2024 EGOV BON EUR Y

CT B993 XEUB BE0008512734 BGB STRIP 22.06.2025 EGOV BON EUR Y

CT B995 XEUB BE0008513740 BGB STRIP 22.06.2026 EGOV BON EUR Y

CT B998 XEUB BE0008514755 BGB STRIP 22.06.2027 EGOV BON EUR Y

CT 1B8B XEUB BE0008515760 BGB STRIP 22.06.2028 EGOV BON EUR Y

CT 1B8A XEUB BE0008516776 BGB STRIP 22.06.2029 EGOV BON EUR Y

CT 1B8C XEUB BE0008517782 BGB STRIP 22.06.2030 EGOV BON EUR Y

CT 1B8Z XEUB BE0008518798 BGB STRIP 22.06.2031 EGOV BON EUR Y

CT KB6U XEUB BE0008519804 BGB STRIP 22.06.2032 EGOV BON EUR Y

CT 1B80 XEUB BE0008520810 BGB STRIP 22.06.2033 EGOV BON EUR Y

CT 0BEA XEUB BE0008521826 BGB STRIP 22.06.2034 EGOV BON EUR Y

CT 0BEB XEUB BE0008522832 BGB STRIP 22.06.2035 EGOV BON EUR Y

CT 0BEC XEUB BE0008523848 BGB STRIP 22.06.2036 EGOV BON EUR Y

CT 0BED XEUB BE0008524853 BGB STRIP 22.06.2037 EGOV BON EUR Y

CT 0BEE XEUB BE0008525868 BGB STRIP 22.06.2038 EGOV BON EUR Y

CT 0BEF XEUB BE0008526874 BGB STRIP 22.06.2039 EGOV BON EUR Y

CT 0BEG XEUB BE0008527880 BGB STRIP 22.06.2040 EGOV BON EUR Y

CT 0BEH XEUB BE0008528896 BGB STRIP 22.06.2041 EGOV BON EUR Y