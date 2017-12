The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 0BER XEUB BE0008057060 BGB STRIP 28.03.2023 EGOV BON EUR Y

CT 0BES XEUB BE0008058076 BGB STRIP 28.03.2024 EGOV BON EUR Y

CT 0BET XEUB BE0008059082 BGB STRIP 28.03.2025 EGOV BON EUR Y

CT 1B8U XEUB BE0008061104 BGB STRIP 28.03.2026 EGOV BON EUR Y

CT 0BEU XEUB BE0008062110 BGB STRIP 28.03.2027 EGOV BON EUR Y

CT 1B8V XEUB BE0008063126 BGB STRIP 28.03.2028 EGOV BON EUR Y

CT 0BEV XEUB BE0008064132 BGB STRIP 28.03.2029 EGOV BON EUR Y

CT 0BEW XEUB BE0008065147 BGB STRIP 28.03.2030 EGOV BON EUR Y

CT 0BEX XEUB BE0008066152 BGB STRIP 28.03.2031 EGOV BON EUR Y

CT 1B8W XEUB BE0008067168 BGB STRIP 28.03.2032 EGOV BON EUR Y

CT 0BEY XEUB BE0008068174 BGB STRIP 28.03.2033 EGOV BON EUR Y

CT 0BEZ XEUB BE0008069180 BGB STRIP 28.03.2034 EGOV BON EUR Y

CT 1B8X XEUB BE0008071202 BGB STRIP 28.03.2035 EGOV BON EUR Y

CT BESA XEUB BE0008072218 BGB STRIP 28.03.2036 EGOV BON EUR Y

CT BESB XEUB BE0008073224 BGB STRIP 28.03.2037 EGOV BON EUR Y

CT BESC XEUB BE0008074230 BGB STRIP 28.03.2038 EGOV BON EUR Y

CT BESD XEUB BE0008075245 BGB STRIP 28.03.2039 EGOV BON EUR Y

CT BESE XEUB BE0008076250 BGB STRIP 28.03.2040 EGOV BON EUR Y

CT 1B8Y XEUB BE0008077266 BGB STRIP 28.03.2041 EGOV BON EUR Y

CT 1B8S XEUB BE0008086358 BGB STRIP 28.09.2022 EGOV BON EUR Y

CT BESF XEUB BE0008109580 BGB STRIP 28.09.2018 EGOV BON EUR Y

CT 1B8N XEUB BE0008111602 BGB STRIP 28.09.2019 EGOV BON EUR Y

CT 1B8P XEUB BE0008112618 BGB STRIP 28.09.2020 EGOV BON EUR Y

CT 1B8Q XEUB BE0008113624 BGB STRIP 28.09.2021 EGOV BON EUR Y