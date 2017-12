The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT B99A XEUB BE0000325341 BGB 28.09.2022 4,25% EGOV BON EUR Y

CT B99U XEUB BE0000326356 BGB 28.03.2032 4% EGOV BON EUR Y

CT B99V XEUB BE0000327362 BGB 28.09.2019 3% EGOV BON EUR Y

CT KB6K XEUB BE0000328378 BGB 22.06.2023 2,25% EGOV BON EUR Y

CT B992 XEUB BE0000329384 BGB 22.06.2018 1,25% EGOV BON EUR Y

CT KB65 XEUB BE0000331406 BGB 22.06.2045 3,75% EGOV BON EUR Y

CT B997 XEUB BE0000332412 BGB 22.06.2024 2,6% EGOV BON EUR Y

CT B999 XEUB BE0000333428 BGB 22.06.2034 3% EGOV BON EUR Y

CT KB6R XEUB BE0000334434 BGB 22.06.2025 0,8% EGOV BON EUR Y

CT KB61 XEUB BE0000335449 BGB 22.06.2031 1% EGOV BON EUR Y

CT KB6M XEUB BE0000336454 BGB 22.06.2038 1,9% EGOV BON EUR Y

CT B99C XEUB BE0000337460 BGB 22.06.2026 1% EGOV BON EUR Y

CT BESK XEUB BE0000338476 BGB 22.06.2047 1,6% EGOV BON EUR Y

CT BESN XEUB BE0000339482 BGB 22.10.2023 0,2% EGOV BON EUR Y

CT BESP XEUB BE0000340498 BGB 22.06.2066 2,15% EGOV BON EUR Y

CT 1B83 XEUB BE0000341504 BGB 22.06.2027 0,8% EGOV BON EUR Y

CT BESV XEUB BE0000342510 BGB 22.10.2024 0,5% EGOV BON EUR Y

CT KB62 XEUB BE0000343526 BGB 22.06.2057 2,25% EGOV BON EUR Y

CT BESX XEUB BE0000344532 BGB 22.06.2037 1,45% EGOV BON EUR Y

CT 1B8K XEUB BE0008052012 BGB STRIP 28.03.2018 EGOV BON EUR Y

CT 1B8M XEUB BE0008053028 BGB STRIP 28.03.2019 EGOV BON EUR Y

CT 0BEP XEUB BE0008054034 BGB STRIP 28.03.2020 EGOV BON EUR Y

CT 0BEQ XEUB BE0008055049 BGB STRIP 28.03.2021 EGOV BON EUR Y

CT 1B8R XEUB BE0008056054 BGB STRIP 28.03.2022 EGOV BON EUR Y