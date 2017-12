The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT OET9 XEUB AT0000A0U3T4 RAGB OBL 22.11.2022 3,4% S1T9 EGOV BON EUR Y

CT OETT XEUB AT0000A0VRF9 RAGB 18.06.2019 1,95% EGOV BON EUR Y

CT OETI XEUB AT0000A0VRQ6 RAGB 20.06.2044 3,15% EGOV BON EUR Y

CT OSTB XEUB AT0000A105W3 RAGB OBL 20.10.2023 1,75% S1TB EGOV BON EUR Y

CT OSTA XEUB AT0000A10683 RAGB OBL 23.05.2034 2,4% S1TA EGOV BON EUR Y

CT OSTC XEUB AT0000A12B06 RAGB OBL 19.10.2018 1,15% S1TC EGOV BON EUR Y

CT OSTD XEUB AT0000A185T1 RAGB OBL 21.10.2024 1,65% S1TD EGOV BON EUR Y

CT OETG XEUB AT0000A19XC3 RAGB OBL 18.10.2019 0,25% S1TG EGOV BON EUR Y

CT OETE XEUB AT0000A1FAP5 RAGB OBL 20.10.2025 1,2% S1TE EGOV BON EUR Y

CT OETJ XEUB AT0000A1K9C8 RAGB OBL 20.10.2026 0,75% S1TJ EGOV BON EUR Y

CT OETH XEUB AT0000A1K9F1 RAGB OBL 20.02.2047 1,5% S1TH EGOV BON EUR Y

CT OET2 XEUB AT0000A1PE50 RAGB 15.07.2023 EGOV BON EUR Y

CT OETL XEUB AT0000A1VGK0 RAGB 20.04.2027 0,5% EGOV BON EUR Y

CT OETF XEUB AT0000A1XM92 RAGB 20.09.2022 EGOV BON EUR Y

CT OETP XEUB AT0000A1XML2 RAGB 15.01.2098 2,1% EGOV BON EUR Y

CT KB6H XEUB BE0000291972 BGB 28.03.2028 5,5% EGOV BON EUR Y

CT KB6N XEUB BE0000304130 BGB 28.03.2035 5% EGOV BON EUR Y

CT KB6V XEUB BE0000308172 BGB 28.03.2022 4% EGOV BON EUR Y

CT KB69 XEUB BE0000312216 BGB 28.03.2018 4% EGOV BON EUR Y

CT KB6S XEUB BE0000315243 BGB 28.03.2019 4% EGOV BON EUR Y

CT B99D XEUB BE0000318270 BGB 28.09.2020 3,75% EGOV BON EUR Y

CT KB6D XEUB BE0000320292 BGB 28.03.2041 4,25% EGOV BON EUR Y

CT B99K XEUB BE0000321308 BGB 28.09.2021 4,25% EGOV BON EUR Y

CT KB66 XEUB BE0000324336 BGB 28.03.2026 4,5% EGOV BON EUR Y