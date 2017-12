The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 57TA XEUB XS1566992415 TBKT 16.02.2024 0,375% ECOV BON EUR Y

CT B7HK XEUB XS1568860685 SHBASS 21.02.2024 0,375% ECOV BON EUR Y

CT NDL3 XEUB XS1569741884 NORDLB LX 23.08.2021 0,25% ECOV BON EUR Y

CT ZQNG XEUB XS1586702679 SCBCC 29.03.2027 0,875% ECOV BON EUR Y

CT S55G XEUB XS1606633912 ABSP 08.05.2024 0,4% ECOV BON EUR Y

CT ZSD8 XEUB XS1612958253 ROSC 15.05.2024 0,5% ECOV BON EUR Y

CT VO4D XEUB XS1613238457 VHAG 17.05.2024 0,375% ECOV BON EUR Y

CT S4NB XEUB XS1614202049 SNS 18.05.2027 0,75% ECOV BON EUR Y

CT 09HB XEUB XS1622285283 SPBO 30.05.2022 0,125% ECOV BON EUR Y

CT ASYD XEUB XS1626141698 OPMB 07.06.2027 0,75% ECOV BON EUR Y

CT SEBD XEUB XS1633824823 SEB 20.06.2024 0,25% ECOV BON EUR Y

CT 6SAP XEUB XS1637099026 SPABOL 26.06.2024 0,375% ECOV BON EUR Y

CT L5B3 XEUB XS1640668353 LEEDSBS 03.07.2024 0,5% ECOV BON EUR Y

CT 9B04 XEUB XS1669866300 BRFKRED 01.07.2024 0,375% ECOV BON EUR Y

CT SRQD XEUB XS1692489583 SRBOLIGK 03.10.2024 0,375% ECOV BON EUR Y

CT OETN XEUB AT0000383864 RAGB 15.07.2027 6,25% EGOV BON EUR Y

CT OETC XEUB AT0000385745 RAGB 15.01.2018 4,65% EGOV BON EUR Y

CT OETA XEUB AT0000386115 RAGB 15.07.2020 3,9% EGOV BON EUR Y

CT OETQ XEUB AT0000A001X2 RAGB 15.09.2021 3,5% EGOV BON EUR Y

CT OETK XEUB AT0000A04967 RAGB 15.03.2037 4,15% EGOV BON EUR Y

CT OETX XEUB AT0000A08968 RAGB 15.03.2019 4,35% EGOV BON EUR Y

CT OETM XEUB AT0000A0DXC2 RAGB 15.03.2026 4,85% EGOV BON EUR Y

CT OETD XEUB AT0000A0N9A0 RAGB 20.04.2022 3,65% EGOV BON EUR Y

CT OET8 XEUB AT0000A0U299 RAGB OBL 26.01.2062 3,8% S1T8 EGOV BON EUR Y