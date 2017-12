The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT ODYF XEUB XS1396253236 DNBNOR 18.04.2023 0,25% ECOV BON EUR Y

CT 57TE XEUB XS1397054245 TBKT 20.04.2023 0,375% ECOV BON EUR Y

CT L5B2 XEUB XS1398337086 LEEDSBS 21.04.2020 0,125% ECOV BON EUR Y

CT ASYH XEUB XS1408380803 OPMB 11.05.2023 0,25% ECOV BON EUR Y

CT AE0B XEUB XS1418849482 AEGON 25.05.2023 0,25% ECOV BON EUR Y

CT N7ID XEUB XS1423753463 NIBCAP 01.06.2026 0,625% ECOV BON EUR Y

CT SRQB XEUB XS1429577791 SRBOLIGK 08.09.2021 0,125% ECOV BON EUR Y

CT NDL2 XEUB XS1432510631 NORDLB LX 15.06.2023 0,375% ECOV BON EUR Y

CT B7HH XEUB XS1435031270 SHBASS 20.06.2022 0,05% ECOV BON EUR Y

CT 9B02 XEUB XS1435774903 BRFKRED 01.07.2023 0,25% ECOV BON EUR Y

CT 6SAE XEUB XS1482554075 SPABOL 30.08.2026 0,25% ECOV BON EUR Y

CT 0DYC XEUB XS1485596511 DNBNOR 07.09.2026 0,25% ECOV BON EUR Y

CT 8C0A XEUB XS1529880368 COVBS 12.01.2024 0,5% ECOV BON EUR Y

CT 0DYP XEUB XS1548410080 DNBNOR 11.01.2022 0,05% ECOV BON EUR Y

CT A2B9 XEUB XS1548458014 ABNANV 12.01.2032 1,125% ECOV BON EUR Y

CT S55F XEUB XS1550140674 ABSP 18.07.2022 0,125% ECOV BON EUR Y

CT ZQNF XEUB XS1550143421 SCBCC 16.02.2024 0,375% ECOV BON EUR Y

CT EBOP XEUB XS1550203183 ERST 18.01.2027 0,625% ECOV BON EUR Y

CT NZIB XEUB XS1554271590 NBHSS 24.01.2022 0,025% ECOV BON EUR Y

CT 6SAN XEUB XS1555317897 SPABOL 25.01.2022 0,05% ECOV BON EUR Y

CT DSNB XEUB XS1564320080 DANS 14.02.2022 0,125% ECOV BON EUR Y

CT S83A XEUB XS1565074744 SVEGNO 14.02.2024 0,375% ECOV BON EUR Y

CT IZ2B XEUB XS1565338743 INGC 12.02.2027 0,8% ECOV BON EUR Y

CT L52D XEUB XS1565570212 LANSCH 15.02.2027 0,875% ECOV BON EUR Y