The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT AE0A XEUB XS1327151228 AEGON 01.12.2020 0,25% ECOV BON EUR Y

CT ODYE XEUB XS1344745481 DNBNOR 14.01.2021 0,375% ECOV BON EUR Y

CT BDAB XEUB XS1344751968 ABNANV 14.01.2026 0,875% ECOV BON EUR Y

CT SRQC XEUB XS1344895450 SRBOLIGK 18.01.2023 0,75% ECOV BON EUR Y

CT LLQX XEUB XS1346089359 LLOYDS 18.01.2021 0,375% ECOV BON EUR Y

CT EBON XEUB XS1346557637 ERST 19.01.2023 0,625% ECOV BON EUR Y

CT ZQNE XEUB XS1355483162 SCBCC 20.01.2021 0,25% ECOV BON EUR Y

CT A9IE XEUB XS1357663050 AIB 04.02.2023 0,875% ECOV BON EUR Y

CT A2Y1 XEUB XS1360443979 SANABBEY 09.08.2021 0,25% ECOV BON EUR Y

CT S55B XEUB XS1361548693 ABSP 10.02.2021 0,15% ECOV BON EUR Y

CT SEBJ XEUB XS1362319284 SEB 11.02.2021 0,15% ECOV BON EUR Y

CT B7HG XEUB XS1368543135 SHBASS 22.02.2023 0,375% ECOV BON EUR Y

CT BW0C XEUB XS1369268534 FUND OEHG 1905 23.02.2022 0,37 ECOV BON EUR Y

CT SEBH XEUB XS1370669639 SEB 24.08.2021 0,75% ECOV BON EUR Y

CT S83G XEUB XS1373992616 SVEGNO 02.03.2021 0,125% ECOV BON EUR Y

CT N4WU XEUB XS1374414891 NWIDE 25.01.2021 0,125% ECOV BON EUR Y

CT DSN2 XEUB XS1376627441 DANS 09.03.2021 0,125% ECOV BON EUR Y

CT 6SAM XEUB XS1377237869 SPABOL 09.03.2023 0,375% ECOV BON EUR Y

CT 09HA XEUB XS1383921803 SPBO 22.03.2021 0,25% ECOV BON EUR Y

CT 9B01 XEUB XS1385173734 BRFKRED 01.04.2021 0,25% ECOV BON EUR Y

CT L52B XEUB XS1387192435 LANSCH 31.03.2023 0,375% ECOV BON EUR Y

CT LLQY XEUB XS1391589626 LLOYDS 11.04.2023 0,5% ECOV BON EUR Y

CT 3LAA XEUB XS1394065756 LHYP 12.04.2023 0,25% ECOV BON EUR Y

CT BDAC XEUB XS1394791492 ABNANV 13.04.2031 1% ECOV BON EUR Y