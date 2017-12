The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT K5FA XEUB XS1270771006 KOMM 11.08.2020 0,375% ECOV BON EUR Y

CT 6SAA XEUB XS1285867419 SPABOL 05.09.2022 0,75% ECOV BON EUR Y

CT ASYC XEUB XS1285892870 OPMB 04.09.2022 0,625% ECOV BON EUR Y

CT DSN0 XEUB XS1287931601 DANS 08.09.2020 0,375% ECOV BON EUR Y

CT EBOC XEUB XS1288539874 ERST 09.09.2020 0,375% ECOV BON EUR Y

CT HN8D XEUB XS1290200325 HYNOE 11.09.2020 0,5% ECOV BON EUR Y

CT LLQN XEUB XS1290654513 LLOYDS 14.09.2022 0,625% ECOV BON EUR Y

CT S83F XEUB XS1294537458 SVEGNO 22.09.2020 0,375% ECOV BON EUR Y

CT S55A XEUB XS1296948588 ABSP 29.09.2020 0,375% ECOV BON EUR Y

CT BW0B XEUB XS1298418184 FUND OEHG 1905 01.10.2020 0,37 ECOV BON EUR Y

CT A2BN XEUB XS1298431799 ABNANV 30.09.2030 1,5% ECOV BON EUR Y

CT ZQND XEUB XS1300812077 SCBCC 05.10.2020 0,375% ECOV BON EUR Y

CT NZIM XEUB XS1308350237 NBHSS 19.10.2022 0,625% ECOV BON EUR Y

CT FVZD XEUB XS1308351714 BKIR COV 19.02.2021 0,625% ECOV BON EUR Y

CT RAI3 XEUB XS1308628707 RFLBNI 20.04.2021 0,5% ECOV BON EUR Y

CT N4WS XEUB XS1308693867 NWIDE 26.10.2022 0,75% ECOV BON EUR Y

CT 0DYM XEUB XS1308759718 DNBNOR 20.10.2020 0,375% ECOV BON EUR Y

CT SEBF XEUB XS1314150878 SEB 30.01.2023 0,625% ECOV BON EUR Y

CT NDL1 XEUB XS1316421137 NORDLB LX 06.11.2018 0,125% ECOV BON EUR Y

CT YQRF XEUB XS1318364731 YBS 10.11.2022 0,75% ECOV BON EUR Y

CT 6SAF XEUB XS1320110791 SPABOL 12.11.2018 0,125% ECOV BON EUR Y

CT ASYG XEUB XS1324085569 OPMB 23.11.2020 0,25% ECOV BON EUR Y

CT B7HF XEUB XS1324397964 SHBASS 24.02.2021 0,375% ECOV BON EUR Y

CT SM6B XEUB XS1325648761 DANBNK 26.11.2020 0,25% ECOV BON EUR Y