The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 8C0V XEUB XS1131109537 COVBS 03.11.2021 0,625% ECOV BON EUR Y

CT NZIC XEUB XS1132790442 NBHSS 05.11.2024 1% ECOV BON EUR Y

CT B7HE XEUB XS1135318431 SHBASS 10.11.2021 0,625% ECOV BON EUR Y

CT ASYF XEUB XS1144844583 OPMB 28.11.2024 1% ECOV BON EUR Y

CT EBOK XEUB XS1181448561 ERST 05.02.2025 0,75% ECOV BON EUR Y

CT DSNY XEUB XS1197037515 DANS 04.06.2020 0,25% ECOV BON EUR Y

CT S55M XEUB XS1200837836 ABSP 11.03.2022 0,375% ECOV BON EUR Y

CT NZIK XEUB XS1204134909 NBHSS 17.06.2020 0,125% ECOV BON EUR Y

CT NZIL XEUB XS1204140971 NBHSS 17.03.2027 0,625% ECOV BON EUR Y

CT N4WP XEUB XS1207683522 NWIDE 25.03.2027 0,625% ECOV BON EUR Y

CT 2A4C XEUB XS1210338015 AKTIA 31.03.2022 0,25% ECOV BON EUR Y

CT IZ20 XEUB XS1220086141 INGC 16.04.2025 0,418% ECOV BON EUR Y

CT A45F XEUB XS1220923996 SANABBEY 21.04.2022 0,25% ECOV BON EUR Y

CT N7IC XEUB XS1222431097 NIBCAP 22.04.2022 0,25% ECOV BON EUR Y

CT 3LAE XEUB XS1222454032 LHYP 22.04.2022 0,25% ECOV BON EUR Y

CT S83E XEUB XS1225004115 SVEGNO 29.04.2022 0,25% ECOV BON EUR Y

CT FVZC XEUB XS1228148158 BKIR COV 07.05.2022 0,375% ECOV BON EUR Y

CT SEBG XEUB XS1246782269 SEB 16.06.2022 0,75% ECOV BON EUR Y

CT YPRF XEUB XS1248340587 YBS 19.06.2020 0,5% ECOV BON EUR Y

CT ZQNC XEUB XS1248348721 SCBCC 17.06.2022 0,75% ECOV BON EUR Y

CT LLQC XEUB XS1263854801 LLOYDS 22.07.2020 0,5% ECOV BON EUR Y

CT IZ24 XEUB XS1264161214 INGC 22.01.2026 1,151% ECOV BON EUR Y

CT A9ID XEUB XS1265810686 AIB 27.07.2020 0,625% ECOV BON EUR Y

CT N4WR XEUB XS1268460885 NWIDE 30.07.2020 0,375% ECOV BON EUR Y