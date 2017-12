The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT A2BM XEUB XS1020769748 ABNANV 23.01.2024 2,375% ECOV BON EUR Y

CT 06CC XEUB XS1044479373 CSGU 12.03.2019 1% ECOV BON EUR Y

CT ASYB XEUB XS1045726699 OPMB 17.03.2021 1,5% ECOV BON EUR Y

CT 3LAD XEUB XS1046273667 LHYP 18.03.2021 1,5% ECOV BON EUR Y

CT B7HD XEUB XS1050552006 SHBASS 01.04.2019 1% ECOV BON EUR Y

CT IB9A XEUB XS1053594385 INGC 04.04.2024 2% ECOV BON EUR Y

CT N7IF XEUB XS1054163347 NIBCAP 08.04.2019 1,25% ECOV BON EUR Y

CT 2A4B XEUB XS1056447797 AKTIA 15.04.2019 1% ECOV BON EUR Y

CT LLQB XEUB XS1057478023 LLOYDS 16.04.2021 1,375% ECOV BON EUR Y

CT UBB1 XEUB XS1057841980 UBS 16.04.2021 1,375% ECOV BON EUR Y

CT S55D XEUB XS1069674825 ABSP 21.05.2021 1,125% ECOV BON EUR Y

CT DSNC XEUB XS1071388117 DANS 11.06.2021 1,25% ECOV BON EUR Y

CT ASYA XEUB XS1076088001 OPMB 11.06.2019 0,75% ECOV BON EUR Y

CT YQRC XEUB XS1076256400 YBS 11.06.2021 1,25% ECOV BON EUR Y

CT N4WM XEUB XS1081041557 NWIDE 25.06.2019 0,75% ECOV BON EUR Y

CT N4WN XEUB XS1081100239 NWIDE 25.06.2029 2,25% ECOV BON EUR Y

CT 06CD XEUB XS1111312523 CSGU 17.09.2021 0,75% ECOV BON EUR Y

CT A45W XEUB XS1111559339 SANABBEY 18.09.2019 0,375% ECOV BON EUR Y

CT A45X XEUB XS1111559685 SANABBEY 18.09.2024 1,25% ECOV BON EUR Y

CT HN8C XEUB XS1112184715 HYNOE 22.09.2021 0,75% ECOV BON EUR Y

CT DSNW XEUB XS1113212721 DANS 26.08.2019 0,375% ECOV BON EUR Y

CT 0DYK XEUB XS1117515871 DNBNOR 07.10.2019 0,375% ECOV BON EUR Y

CT ZQNB XEUB XS1117542412 SCBCC 07.10.2021 0,625% ECOV BON EUR Y

CT N4WD XEUB XS1130066175 NWIDE 29.10.2021 0,75% ECOV BON EUR Y